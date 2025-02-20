الحرب على غزة
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المقاومة تستعد لتسليم جثامين 4 إسرائيليين قتلهم الاحتلال في عدوانه على غزة
تستعد المقاومة الفلسطينية في غزة لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال خلال عدوانه على القطاع، في إطار اتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة وتل أبيب.
المقاومة تستعد لتسليم جثامين 4 إسرائيليين قتلهم الاحتلال في عدوانه على غزة
لوحة للمقاومة الفلسطينية ضمن استعدادات تسليم الجثامين مكتوب عليها: عودة الحرب=عودة الأسرى في توابيت / صورة: وسائل التواصل (وسائل التواصل) / Others
20 فبراير 2025

وقالت "القسام" في بيان اليوم الأربعاء: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سيجري الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس (لم تذكر عددهم)، وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن تُقصف أماكن احتجازهم من طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد".

بدوره، أعلن مكتب نتنياهو في بيان تسلم تل أبيب قائمة بأسماء أصحاب جثث المحتجزين المقرر الإفراج عنها من غزة، اليوم الخميس، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضح المكتب أن منسق الأسرى والمفقودين بجيش الاحتلال الإسرائيلي غال هيرش، أطلع أهالي الأسرى على آخر المستجدات.

ولم يكشف البيان عن الأسماء، لكنّ الإعلام العبري يقول إنهم "شيري بيباس" وطفلاها "كفير" (9 سنوات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) و"أرئيل" (4 سنوات في 7 أكتوبر 2023)، إضافة إلى "عوديد ليفشيتس" (85 عاماً)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

والثلاثاء، أفاد رئيس حركة حماس بغزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية بأن المقاومة "قررت تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال (الإسرائيلي) الخميس 20 فبراير/شباط الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يفرج العدو السبت 22 فبر اير/شباط، عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق".

ولفت كذلك إلى أنه سيُستكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في الأسبوع السادس (الأسبوع المقبل).

ووفق البيانات المعلنة من فصائل المقاومة في غزة، سيبلغ عدد هذه الجثامين 4، لتكون حماس بعد تسليمهم نفذت كامل بنود المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بتسليم إسرائيل 33 أسيراً منهم 25 أسيراً حياً و8 جثامين.

في المقابل أفرج الاحتلال حتى الآن عن 1135 فلسطينياً، بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، فيما يتوقع أن تفرج هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عن 502 أسير فلسطيني ليبلغ إجمالي الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق 1737 أسيراً.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المقسم إلى ثلاث مراحل، كل منها تستمر 42 يوماً، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

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