وأعلن ديوان نتنياهو أن إسرائيل تعتمد الخطوط العريضة التي اقترحها ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح، مشيراً إلى أن مقترح ويتكوف ينصّ على إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والأموات في اليوم الأول.

وأضاف ديوان نتنياهو أنه عند التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار سيُطلَق سراح الرهائن المتبقين.

جاء ذلك بعد ساعات من نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفاً.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية بانتهاء اجتماع التقييم الأمني الذي ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة التبادل، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل، واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.