الحرب على غزة
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إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة
إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة / AA Archive
1 مارس 2025

وأعلن ديوان نتنياهو أن إسرائيل تعتمد الخطوط العريضة التي اقترحها ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح، مشيراً إلى أن مقترح ويتكوف ينصّ على إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والأموات في اليوم الأول.

وأضاف ديوان نتنياهو أنه عند التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار سيُطلَق سراح الرهائن المتبقين.

جاء ذلك بعد ساعات من نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفاً.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية بانتهاء اجتماع التقييم الأمني الذي ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة التبادل، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل، واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مصدر:TRT Arabi
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