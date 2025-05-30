وأوضح الجنرال ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، في تصريحات لوكالة رويترز، على هامش مشاركته في منتدى "حوار شانجري-لا" في سنغافورة، أن الجانبين بدآ بالفعل في تقليص القوات المنتشرة على الحدود. وقال: "لقد عدنا تقريباً إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 22 أبريل/نيسان... نحن نقترب من ذلك، أو لا بد أننا اقتربنا الآن".

كانت الاشتباكات بين الجارتين النوويتين قد اندلعت عقب هجوم وقع في 22 أبريل/نيسان في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصاً، واتهمت نيودلهي جماعات مسلحة مدعومة من باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وهي اتهامات نفتها إسلام آباد بشدة.

ورداً على ذلك، شنت الهند في 7 مايو/أيار ضربات صاروخية استهدفت ما وصفتها بـ"بنى تحتية إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية. وردَّت إسلام آباد بقصف مضاد، مما دفع الجانبين إلى تعزيز قواتهما على الحدود، ودخل البلدان، في واحدة من كبرى المواجهات العسكرية بينهما منذ عقود.

وحذّر الجنرال ميرزا من أن الصراع الأخير زاد من هشاشة الوضع، رغم عدم وجود أي مؤشرات على نية استخدام الأسلحة النووية خلال الاشتباكات. وقال: "لم يحدث شيء هذه المرة... لكن لا يمكن استبعاد أي سوء تقدير استراتيجي في أي وقت، لأنه عندما تكون الأزمة قائمة، تكون ردود الفعل مختلفة".

وأشار إلى أن ما يجعل الوضع أكثر خطورة هو أن القتال هذه المرة تجاوز حدود كشمير المتنازع عليها، حيث استهدفت كل من الهند وباكستان منشآت عسكرية داخل أراضي الطرف الآخر، دون أن يعترف أي منهما بوقوع أضرار جسيمة.

وأضاف: "هذا التصعيد قد يتجاوز العتبة النووية بين الدولتين. في المستقبل، قد لا يقتصر الصراع على كشمير، بل يشمل كامل أراضي الهند وباكستان. وهذا تطور بالغ الخطورة".

في السياق، أبدى ميرزا تشاؤماً إزاء إمكانية نجاح المجتمع الدولي في نزع فتيل الأزمات المستقبلية، قائلاً: "الوقت المتاح للتدخل الدولي ضيق للغاية حالياً، وقد يحدث الدمار قبل أن يتمكن العالم من استغلال هذا الوقت".

وفي ما يخص احتمال إجراء محادثات مباشرة، أكد ميرزا أنه لا توجد أي مفاوضات سرية أو رسمية جارية لتخفيف التوترات. كما أشار إلى أنه لا يعتزم لقاء نظيره الهندي الجنرال أنيل تشوهان، الموجود أيضاً في سنغافورة لحضور منتدى "شانجري-لا".

وختم الجنرال الباكستاني تصريحاته قائلاً: "هذه القضايا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والتفاوض على طاولة المفاوضات، وليس في ساحات القتال".

يُذكر أن الهند وباكستان خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، اثنتان منها بسبب كشمير.