وأشار بيان صادر عقب اجتماع المجموعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، إلى أن أنقرة وواشنطن تتشاركان رؤية "سوريا مستقرة ومتعايشة بسلام مع نفسها وجوارها".

كانت مصادر في وزارة الخارجية التركية قد ذكرت أن الاجتماع انعقد برئاسة مشتركة بين نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي، ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، وذلك بصيغة اجتماع بين مؤسسات البلدين.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة نظراً إلى انعقاده بعد لقاء مباشر بين الرئيسين السوري أحمد الشرع، والأمريكي دونالد ترمب (في السعودية)، وإعلان الأخير نيته رفع العقوبات المفروضة على دمشق.