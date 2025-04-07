سياسة
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قصف خيمة للصحفيين بخان يونس
في أخبارنا لهذا اليوم..، قصف إسرائيلي يستهدف خيمة للصحفيين في خان يونس، وتنظيم جولات سياحية للإسرائيليين في أراضٍ سورية خارج السياج الحدودي
دقائق الذروة / TRT Global
7 أبريل 2025

أفادت مصادر طبية بمقتل الصحفي الفلسطيني حلمي الفقعاوي وإصابة عشرة أشخاص، بينهم تسعة صحفيين جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

في سياق آخر، أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح طفيفة، جراء إطلاق كتائب القسام صواريخ من قطاع غزة باتجاه عدة مناطق جنوبى إسرائيل. وبالمقابل أعلنت القسام أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية، ردًا على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي العاصمة التركية أنقرة، شارك عشرات الأشخاص في مظاهرة أمام مقر السفارة الأمريكية، احتجاجًا على استمرار الهجمات الإسرائيلية والإبادة في قطاع غزة الفلسطيني.

على صعيد آخر، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن تهيمن قضايا الرسوم الجمركية، التي فرضتها واشنطن على إسرائيل، على المحادثات، إلى جانب بحث الأوضاع في قطاع غزة، والتوترات مع إيران.

في خطوة وصفت بـ"غير المسبوقة" منذ تأسيس دولة إسرائيل، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الجولان الإقليمي دعوة مفاجئة إلى الإسرائيليين، للمشاركة في جولات سياحية خاصة بموافقة عسكرية في أراض سورية محتلة تقع خارج السياج الحدودي، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

مصدر:TRT Arabi
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