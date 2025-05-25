الحرب على غزة
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في "عملية مركبة".. القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين استهدفتهم جنوبي غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد استهداف قوة خاصة داخل منزل في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة الثلاثاء الماضي.
في "عملية مركبة".. القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين استهدفتهم جنوبي غزة
القسام" تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين استهدفتهم جنوب غزة / Reuters
25 مايو 2025

وقالت "القسام" في بيان على تليغرام: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع".

وأصافت: "فجّر مجاهدونا المنزل بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح بعد انهيار المنزل".

وأوضحت الكتائب أن عناصرها "فجّروا عين (فتحة) نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا إلى المكان واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، وذلك صباح يوم الثلاثاء 20-05-2025". ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق فوري بشأن ما ورد في بيان "القسام".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.



مصدر:TRT Arabi
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