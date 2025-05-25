وقالت "القسام" في بيان على تليغرام: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع".

وأصافت: "فجّر مجاهدونا المنزل بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح بعد انهيار المنزل".

وأوضحت الكتائب أن عناصرها "فجّروا عين (فتحة) نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا إلى المكان واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، وذلك صباح يوم الثلاثاء 20-05-2025". ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق فوري بشأن ما ورد في بيان "القسام".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.







