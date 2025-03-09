وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا": "وزارة الداخلية تلغي جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام السابق".

وأوضحت الوزارة أن البلاغات تشمل طلبات توقيف، مراجعة، إعلام، بالإضافة إلى البلاغات المتعلقة بالتخلف عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد البلاغات وصل إلى "أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ".

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.