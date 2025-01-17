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باكستان.. حكم بالسجن 14 و7 أعوام على عمران خان وزوجته في قضايا فساد
حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساساً والوارد اسمه في 200 قضية، اليوم الجمعة، بالسجن 14 عاماً بعد إدانته بتهمة الفساد.
باكستان.. حكم بالسجن 14 و7 أعوام على عمران خان وزوجته في قضايا فساد
خان مسجون منذ أغسطس/آب 2023 ويواجه نحو 200 قضية سياسية-أرشيف / صورة: Reuters (Reuters)
17 يناير 2025

وقد حكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا.

وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم، بينما أكد عمران خان أنه لن يبرم "أي صفقة" مع السلطات بعد صدور الحكم.

وقال خان للصحافيين "لن أعقد أي صفقة، ولن أطلب أي تخفيف" للعقوبة.

وخان مسجون منذ أغسطس/آب 2023 وهو متهم في نحو 200 قضية يقول إنها تأتي بدوافع سياسية ولإبقائه في الحبس.

وكان أفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.

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