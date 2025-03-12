سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يوفد مفاوضين إلى روسيا.. وزيلينسكي يعوّل على وقف إطلاق النار لأجل "سلام أوسع"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، توجيه مفاوضين أمريكيين "فوراً" إلى روسيا، معرباً عن أمله في قبول موسكو باقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوماً، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.
ترمب يوفد مفاوضين إلى روسيا.. وزيلينسكي يعوّل على وقف إطلاق النار لأجل "سلام أوسع"
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاء سابق بنيويورك / REUTERS
12 مارس 2025

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض إنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار، كما أوضح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن: "هناك أناس في طريقهم إلى روسيا الآن".

وأمس الثلاثاء، أعلن ترمب أنه سيتحدث مباشرة إلى نظيره الروسي “هذا الأسبوع على الأرجح”.

وسئل عما يمكن أن يفعله لدفع روسيا الى الموافقة، فأجاب "توجد أمور يمكن فعلها لن تكون سارة على الصعيد المالي، يمكنني أن أنفذ أموراً ستكون بالغة السوء بالنسبة إلى روسيا.. لا أريد فعل ذلك، لأنني أريد السلام".

من جهته، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بالاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع في السعودية بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، وقال إن وقف إطلاق النار المحتمل مع روسيا لمدة 30 يوماً يمكن استغلاله لصياغة اتفاق سلام أوسع.

وقال زيلينسكي في إفادة صحفية من العاصمة الأوكرانية كييف “إن استئناف المساعدات الأمريكية والتعاون المخابراتي أمر إيجابي جداً، مضيفاً "أنا جاد جداً (فيما يتعلق بوقف إطلاق النار) وبالنسبة إليّ هو مهم لإنهاء الحرب".

وتابع: "مستعدون لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً كما اقترح الجانب الأمريكي"، وأشار زيلينسكي إلى أن اجتماع جدة ساعد في "تهدئة" التوتر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بعد مشادة في البيت الأبيض بينه وبين الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد المحادثات في جدة إن الولايات المتحدة ستنقل العرض الآن إلى روسيا وإن الكرة أصبحت في ملعب موسكو. وقال الكرملين اليوم الأربعاء إنه ينتظر الحصول على تفاصيل من واشنطن عن مقترح وقف إطلاق النار.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها ستستأنف المساعدات لأوكرانيا والتعاون المخابراتي معها بعد اتفاق مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في السعودية على وقف إطلاق نار مع روسيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us