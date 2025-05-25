الحرب على غزة
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38 شهيداً في يوم جرّاء تواصل الإبادة بغزة.. وأونروا تحذّر من كارثة إنسانية بسبب قلة تدفق المساعدات
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد وصول 38 شهيداً و204 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جرّاء الإبادة الإسرائيلية، في وقت يتواصل فيه الحصار والتجويع بحق المدنيين ووسط دعوات أممية لتدفق يومي ومستمر للمساعدات الإنسانية.
38 شهيداً في يوم جرّاء تواصل الإبادة بغزة.. وأونروا تحذّر من كارثة إنسانية بسبب قلة تدفق المساعدات
استشهد 19 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات شنّها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة / AA
25 مايو 2025

وأفادت الوزارة في بيان لها بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53939 شهيداً و122797 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023.

وأوضح البيان أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الماضي بلغت 3,785 شهيداً، و10,756 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قصفاً جوياً استهدف منزلاً لعائلة دكة في جباليا النزلة شمال القطاع، أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم الصحفي حسان مجدي أبو وردة وعدد من أفراد عائلته.

وفي وسط القطاع، استشهدت امرأة حامل وأصيب آخرون إثر استهداف خيمة لعائلة أبو هين في منطقة السوارحة غرب النصيرات. كما استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المشاعلة بدير البلح.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت منزلًا لعائلة العامودي في حي البراق، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته، بالإضافة إلى إصابات متعددة.

كما استشهد الطبيب أحمد عادل أبو هلال الذي يعمل في مستشفى غزة الأوروبي، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف المنطقة، ومواطن فلسطيني من عائلة طبش إثر قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

بدوره، قال الدفاع المدني في غزة، في منشور أورده على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إنّ مدير عمليات جهاز الدفاع المدني الفلسطيني استشهد بغارة جوية إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأورد المنشور: "تنعى المديرية العامة للدفاع المدني بكل حزن وألم استشهاد العقيد أشرف أبو نار مدير إدارة العمليات لديها، في استهداف إسرائيلي مباشر داخل منزله في مخيم النصيرات، واستشهاد زوجته أيضاً".

وأشار إلى أن "العقيد أبو نار عمل خلال السنوات الماضية مديراً لمحافظات غزة والوسطى وخان يونس وأخيراً لإدارة العمليات، إذ كان من الضباط المنضبطين والمسؤولين الملتزمين في عملهم الإنساني والمهني".

وخلال الساعات الـ24 الماضية استشهد 52 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جرّاء غارات الاحتلال الجوية المتواصلة التي تستهدف مختلف مناطق القطاع، وفق وكالة وفا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض الحصار وتشديد القيود على دخول المساعدات إلى القطاع منذ إغلاق إسرائيل المعابر في 2 مارس/آذار الماضي.

تحذيرات من كارثة

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إنّ "السبيل الوحيدة" لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة هي تدفق المساعدات بشكل "فعال ومتواصل"، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر.

جاء ذلك في منشور للوكالة الأممية عبر منصة إكس، شددت فيه على أن فلسطينيي قطاع غزة "لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات". وأوضحت أن قطاع غزة يحتاج -على أقل تقدير- إلى ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يومياً، تديرها الأمم المتحدة.

من جهته، حذّر برنامج الأغذية العالمي، الأحد، من أن العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لا تزال مهددة بالمجاعة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى تدفق يوميّ ومستمر لشاحنات المساعدات. 

وقال البرنامج الأممي في منشور عبر منصة إكس إنّ "السماح بدخول المساعدات إلى غزة هو الخطوة الأولى، وثمة حاجة إلى توفر إمكانية نقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بأمان ودون تأخير"، وشدد على أن "العائلات الفلسطينية بقطاع غزة لا تزال على شفا المجاعة، وثمة حاجة إلى تدفق يوميّ ومستمر لشاحنات المساعدات".

وتروّج إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة جنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية سُجلت حديثاً في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن مؤسِّسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأقرَّت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيداً لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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