سياسة
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"تنمّ عن عدم احترام".. رئيس وزراء غرينلاند يندد بتصريحات مسؤولين أمريكيين حول الجزيرة
اعتبر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن أمس الأحد تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون بشأن الجزيرة "تنمّ عن عدم احترام"، مؤكداً أن غرينلاند "لن تكون أبداً عقاراً يُشترى".
"تنمّ عن عدم احترام".. رئيس وزراء غرينلاند يندد بتصريحات مسؤولين أمريكيين حول الجزيرة
اعتبر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن الجزيرة أنها "تنم عن عدم احترام"، / Reuters
28 أبريل 2025

وقال نيلسن خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة إلى الدنمارك إنّ "التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية غير محترمة". وشدد على ضرورة العمل بالتعاون مع الدنمارك في مواجهة هذه المواقف.

وأشار إلى أن الدنمارك يمكنها الاستثمار في غرينلاند، معرباً في الوقت ذاته عن انفتاح الجزيرة على الحوار مع الإدارة الأمريكية.

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتُعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظراً إلى ذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتمثّل الجزيرة بما تحتويه من احتياطيات أرضية غنية "ميزة استراتيجية" لواشنطن، لا سيما في سياق المنافسة المتزايدة مع روسيا والصين، بسبب قربها من الولايات المتحدة وموقعها على الطرق البحرية الرئيسية (شمالاً).

وكان ترمب أبدى رغبته في شراء الجزيرة من الدنمارك خلال ولايته الأولى (2017-2021)، لكن رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن رفضت العرض عام 2019، ووصفته بأنه "سخيف".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعرب ترمب مراراً عن رغبته في الاستحواذ على غرينلاند، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 قال إنّ الجزيرة يجب أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وفي منشور على فيسبوك في 5 مارس/آذار الجاري، ردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي بوروب إيجيدي على دعوة ترمب الجزيرة للانضمام إلى الولايات المتحدة، بالقول إنّ بلاده "ليست للبيع" وإنها ملك لشعبها.

مصدر:TRT ARABI
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