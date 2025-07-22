تركيا
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بمشاركة 400 شركة من 44 دولة.. إسطنبول تستضيف معرض آيدف 2025 للدفاع
تنطلق في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، الدورة 17 لمعرض الصناعات الدفاعية الدولي (آيدف 2025)، بمشاركة 400 شركة من 44 دولة.
بمشاركة 400 شركة من 44 دولة.. إسطنبول تستضيف معرض آيدف 2025 للدفاع
أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، مشاركة أكثر من 400 شركة من 44 دولة في معرض (آيدف 2025) / AA
22 يوليو 2025

ويُقام هذا الحدث برعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة KFA للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري في مركز إسطنبول للمعارض.

وأفاد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون بأن الاستعدادات لمعرض الدفاع مستمرة منذ عام ونصف، من خلال فريق يضم ألف شخص.

وأكد غورغون أن التقنيات والمنصات المتطورة لا تُلبّي احتياجات تركيا فحسب، بل أيضاً احتياجات الدول الصديقة والحليفة.

وأضاف: "منتجاتنا تنافس عالمياً من حيث التكنولوجيا والتكلفة. صدّرت تركيا أكثر من 230 منتجاً مختلفاً إلى أكثر من 180 دولة"، مشيراً إلى أنّ حفل الافتتاح سيكون في مطار أتاتورك.

وأكّد غورغون أن معرض آيدف أصبح ماركة عالمية بارزة بين معارض الدفاع الدولية، ويُصنَّف من بين أفضل خمسة معارض في العالم.

أما عن زوار المعرض فأشار غورغون إلى مشاركة وزراء من 33 دولة، قائلاً: "سيكون هناك أكثر من 120 نائب وزير ورئيس أركان عام وقائد قوات".

ومن المنتظر أن يزور المعرض -بحسَب غورغون- أكثر من 1000 وفد. وسيضم المعرض أجنحة متخصصة من 44 دولة، وستعرض أكثر من 400 شركة دولية منتجاتها".

وأوضح المسؤول التركي أن المعرض سيشهد تنظيم عدد من الندوات والحوارات.


مصدر:TRT ARABI
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