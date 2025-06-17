الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
الاحتلال يداهم طاقم قناة TRT عربي بحيفا
في أخبارنا لهذا اليوم: الشرطة الإسرائيلية تداهم طواقم قنوات دولية في حيفا، والاحتلال يعلن مقتل ضابط كبير بخان يونس
الاحتلال يداهم طاقم قناة TRT عربي بحيفا / TRT Global
منذ 13 ساعات

الشرطة الإسرائيلية تداهم طواقم قنوات دولية في حيفا من بينها قناة TRT عربي التركية، تنفيذا لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للشرطة والمخابرات بمنع البث المباشر للقنوات الأجنبية.

جيش الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية في لواء النخبة غولاني خلال معركة وقعت جنوبي قطاع غزة، فيما أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية راجلة داخل منزل شرق مدينة خان يونس، وقتل وإصابة أفرادها.

اتفاق تركي إيطالي في مجال الدفاع وقعت بايكار التركية وليوناردو الإيطالية اتفاقا لإنتاج الطائرات المسيرة المشتركة في النسخة الخامسة والخمسين من معرض باريس للطيران في فرنسا.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
نفي مزاعم تربط تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية بصيانة شركة "تركيش تكنيك"
للمرة الثانية خلال ساعات.. مُسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في النبطية جنوبي لبنان
مقعده أنقذه من موت محتم.. الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الهندية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة
ترمب يعلق على توجيه ضربة إلى إيران.. وطهران تتوعد برد "سريع وغير متوقع"
بموجب اتفاق إسطنبول.. تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل جنوداً جرحى ومرضى
سجل السلامة لطائرة "بوينغ 787" يعود إلى دائرة الجدل بعد حادثة تحطم في الهند
103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة.. وأونروا: آلية المساعدات الأمريكية مهينة وخطرة
قانون "المقاتلين غير الشرعيين".. أداة الاحتلال لشرعنة الاعتقال الجماعي خارج القانون
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"لم ينج أحد".. تحطُّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
أنقرة: الاعتداء على "مادلين" انتهاك للقانون الدولي وعزم تركيا في مكافحة الإرهاب لم يتراجع
تركيا تدعو لتعميق التعاون بين الدول الناطقة بالتركية لمواجهة التحديات العالمية
نساء يفككن الموت.. سوريات على خطوط المواجهة مع الألغام ومخلَّفات الحرب
بواسطة منيرة بالوش
قتلى وجرحى في هجوم روسي على مدن أوكرانية.. وزيلينسكي: روسيا تسعى إلى إضعاف كل أوروبا
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us