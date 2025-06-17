الشرطة الإسرائيلية تداهم طواقم قنوات دولية في حيفا من بينها قناة TRT عربي التركية، تنفيذا لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للشرطة والمخابرات بمنع البث المباشر للقنوات الأجنبية.

جيش الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية في لواء النخبة غولاني خلال معركة وقعت جنوبي قطاع غزة، فيما أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية راجلة داخل منزل شرق مدينة خان يونس، وقتل وإصابة أفرادها.

اتفاق تركي إيطالي في مجال الدفاع وقعت بايكار التركية وليوناردو الإيطالية اتفاقا لإنتاج الطائرات المسيرة المشتركة في النسخة الخامسة والخمسين من معرض باريس للطيران في فرنسا.