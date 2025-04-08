سياسة
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رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: نتنياهو يدعم جرائم المستوطنين الوحشية ضد الفلسطينيين
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، "يدعم الجرائم الوحشية" التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: نتنياهو يدعم جرائم المستوطنين الوحشية ضد الفلسطينيين
أولمرت: نتنياهو يساند جرائم المستوطنين البشعة ضد الفلسطينيين / Reuters Archive
8 أبريل 2025

وقال أولمرت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "نتنياهو، بصفته رئيساً للوزراء، يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها ما يُعرف بـ(شبان التلال) في الأراضي الفلسطينية"، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تغض الطرف عن هذه الانتهاكات.

وتُعرف "شبان التلال" بأنها جماعة من المستوطنين المتطرفين تنفذ هجمات منظمة ضد الفلسطينيين، تشمل إطلاق النار، وإحراق الممتلكات، واقتلاع الأشجار، فضلاً عن إقامة بؤر استيطانية بشكل غير قانوني. وينتمي كثير من أعضاء هذه الجماعة إلى أحزاب يمينية متشددة تُشكل جزءاً من الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية في أواخر عام 2022، تصاعدت اعتداءات المستوطنين بشكل ملحوظ، لا سيما في شمال الضفة الغربية.

كما شهد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، تسارعاً كبيراً، منذ ذلك الوقت، وفقاً لمعطيات حركة "السلام الآن" اليسارية، التي تتابع تطورات الاستيطان.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّفت قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 945 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد على 15800 شخص، حسب بيانات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT ARABI
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