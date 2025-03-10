الحرب على غزة
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إعلام عبري: وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة سيبحث تمديد وقف إطلاق النار وليس إنهاء الحرب
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين، بأن وفد التفاوض الذي أرسلته تل أبيب إلى العاصمة القطرية الدوحة لن يبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإنما تمديد المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار.
إعلام عبري: وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة سيبحث تمديد وقف إطلاق النار وليس إنهاء الحرب
هيئة البث العبرية: وفد التفاوض بالدوحة لن يبحث وقف الحرب بغزة / Reuters
10 مارس 2025

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في تقرير لها أن التفويض الذي منحه المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) في اجتماعه، الأحد، للوفد الإسرائيلي شمل التفاوض حول تمديد وقف إطلاق النار والمرحلة الأولى من الصفقة وليس وقف الحرب.

وأضافت: "ترفض إسرائيل الرسمية حالياً الحديث عن وقف الحرب".

ومساء السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إرسال وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة، الاثنين، بعد طلب المبعوث الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التوصل إلى اتفاق.

وأشارت الهيئة إلى أنه مع مشاركة ويتكوف المتوقعة في المفاوضات في الدوحة "يمكن أن يتغير هذا الوضع، لأن الإدارة الأمريكية ألمحت إلى أنها تريد أن تمضي الأمور بشكل أسرع".

وقالت إن ويتكوف يتحدث عن وضع جدول زمني للمضي قدماً في المفاوضات، وهو ما لم يحدث حتى اليوم خلال المفاوضات الحالية.

وأضافت الهيئة: "هناك من خلف الكوابيس غضب كبير في إسرائيل على آدم بوهلر المبعوث الأمريكي لشؤون المختطفين، حيال محادثاته مع قادة حماس في الدوحة، ومحاولة الإبقاء عليها في الظل".

والتقى بوهلر مسؤولين كباراً من حماس في الدوحة، الأسبوع الماضي، دون علم إسرائيل، لإجراء مباحثات حول إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وبينهم 5 أمريكيين.

في السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الوفد الإسرائيلي في الدوحة، يرأسه "م"، وهو مسؤول كبير في جهاز الأمن العام (الشاباك)، ويضم إلى جانبه، غال هيرش منسق شؤون الأسرى والمفقودين بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشار السياسي لنتنياهو أوفير فالك، وممثلين عن الموساد والشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن المفاوضات بدأت بالفعل مساء الاثنين، مع الوسطاء، ومن المتوقع أن تستمر لنحو يومين.

ومطلع مارس/آذار الحالي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي استمرت 42 يوماً، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعيةً الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وأوقفت الكهرباء عن محطة تحلية المياه في غزة، في خطوات تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى، بينها الاغتيالات، وصولاً إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.

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