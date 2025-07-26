وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان بوصول "57 شهيداً بينهم 3 انتشال و512 إصابة" إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "ألف و121 شهيداً، و7 آلاف و485 إصابة بعد استشهاد 29 فلسطينياً وإصابة أكثر من 165 آخرين خلال 24 ساعة".

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي إلى "8 آلاف و581 شهيداً و32 ألفاً و436 إصابة".

وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى "59 ألفاً و733 شهيداً، و144 ألفاً و477 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

مجازر في كل القطاع

أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا في قصفٍ إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في حي تل الهوى غربي مدينة غزة إلى 3.

وفجر اليوم السبت، استُشهد 4 فلسطينيين بينهم رجل وزوجته، وأُصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قالت مصادر طبية إن فلسطينياً استُشهد وأُصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي طال منزلاً في منطقة "بلوك 3" بمخيم البريج وسط القطاع.

وقال شهود عيان إن فلسطينياً من منتظري شاحنات المساعدات استُشهد شمالي القطاع بنيران إسرائيلية.

وفي بيان، قال الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 12 فلسطينياً في منطقة محور "موراج" الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضاف الدفاع المدني أن انتشال الجثامين جاء بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق خلال ساعات الليل عدة أحزمة نارية، كما فجَّر روبوتات مُفخخة في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

تفاقم المجاعة

يأتي ذلك فيما تتفاقم المجاعة القاسية في القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، وفاة الرضيع هود عرفات، نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب، ما يرفع عدد الوفيات نتيجة التجويع إلى 5 بينهم طفلان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت مصادر طبية لـ"وفا" بأن عدد شهداء التجويع في قطاع غزة ارتفع إلى 127، بينهم 85 طفلاً.

في هذا السياق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان من أن "أكثر من 100 ألف طفل أعمارهم أقل من عامين، بينهم 40 ألف رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، يواجهون خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية".

كما حذر المكتب الإعلامي من أن فلسطينيي غزة أمام "مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة تُرتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع الذين باتت أمهاتهم يُرضعنهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام".

وأوضح أن مستشفيات القطاع ومراكزه الصحية سجلت خلال الفترة الأخيرة "ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدِّد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب الانهيار شبه الكامل للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية".

وطالب بضرورة "إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فوراً إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودون أي شروط".

كما دعا إلى حراك دولي عاجل لـ"وقف المقتلة الجماعية البطيئة" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وكسر الحصار "الإجرامي بالكامل".

إتلاف المساعدات

كانت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية، قد أفادت مساء أمس الجمعة، بأن شاحنات تُقل عشرات آلاف الطرود من المساعدات الإنسانية، تُركت لأسابيع طويلة تحت أشعة الشمس عند معبر "كرم أبو سالم" دون توزيع، حتى فسدت.

واعترف أحد الضباط في حديثه لقناة، "كان" قائلاً: "دفنّا كل شيء في الأرض، وبعض المواد أحرقناها"، دون ذكر توقيت الواقعة بالضبط.

وأردف: "حتى اليوم هناك آلاف الطرود تنتظر في الشمس، وإذا لم يجرِ إدخالها إلى غزة، فسنضطر لإتلافها أيضاً".

وزعمت مصادر عسكرية في حديثها إلى "كان"، أنه "لا يُسمح إلا بدخول ما بين 100 و150 شاحنة يومياً إلى المعبر الفلسطيني، ومعظمها لا يفرَّغ بسبب تعطل آلية التوزيع".

ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي آخَر قوله: "لدينا هنا أكبر مخزن حبوب في العالم، وإذا لم تُسحب البضائع الموجودة حالياً، فسنُتلفها وندفنها".