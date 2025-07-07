جاء ذلك حسب ما أكدته مصادر في وزارة الخارجية التركية، في الكلمة التي ألقاها فيدان الأحد، خلال جلسة بعنوان "تعزيز التعددية، والقضايا الاقتصادية والمالية، والذكاء الصناعي" في القمة السابعة عشرة لقادة مجموعة بريكس، التي تستضيفها ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري.

وتابع وزير الخارجية التركي: "إذا لم يتم لجم عدوان إسرائيل وتوسعها، فسيشعر العالم بآثار ذلك".

وقال وزير الخارجية التركي: "المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي محور مناقشاتنا اليوم حول التعددية. هذا الوضع يمثل أزمة خطيرة في ما يتعلق بشرعية المؤسسات المسؤولة عن ضمان السلام والأمن الدوليين".

وأكد فيدان أن التراجع عن التعددية ليس "خياراً متاحاً"، مشيراً إلى أنها تعتبر "القوة الدافعة للتقدم"، وأنها أثرت في الحياة اليومية، من الطيران المدني إلى أنظمة الصحة، ومن التجارة العادلة إلى المعايير في المجال الرقمي.

وشدّد فيدان على أنّ تركيا ركزت جهودها على الحلول السلمية وخفض التوتر، وأكد استعدادها لدعم السلام الدائم في المنطقة بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية التركي: "مع توجه العالم نحو التعددية القطبية، أصبحت الحوكمة العالمية للذكاء الصناعي أولوية بالغة الأهمية. ومن الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تحول الذكاء الصناعي إلى أداة جديدة للهيمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 193 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة مجموعة "بريكس" يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بريكس" تأسست عام 2006 بالبرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011 لتتحول إلى "بريكس"، وهي منصة دولية للتشاور والتعاون.

وفي أغسطس/آب 2023، انضمت إلى المجموعة مصر وإثيوبيا والإمارات وإيران في إطار التوسعة، بينما أعلنت البرازيل، التي تترأس الدورة الحالية، في يناير/كانون الثاني 2025، عن انضمام إندونيسيا أيضاً.

ولا تمتلك "بريكس" أمانة عامة، بل تُدار أعمالها من الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية ومدتها عام واحد.