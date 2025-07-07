تركيا
2 دقيقة قراءة
فيدان خلال مشاركته في قمة بريكس: الإبادة الإسرائيلية في غزة أضرت بعقود من التنمية في الشرق الأوسط
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة أثرت "سلباً" في عقود من التنمية في منطقة الشرق الأوسط.
فيدان خلال مشاركته في قمة بريكس: الإبادة الإسرائيلية في غزة أضرت بعقود من التنمية في الشرق الأوسط
وزير الخارجية التركي يندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة خلال قمة بريكس / AA
7 يوليو 2025

جاء ذلك حسب ما أكدته مصادر في وزارة الخارجية التركية، في الكلمة التي ألقاها فيدان الأحد، خلال جلسة بعنوان "تعزيز التعددية، والقضايا الاقتصادية والمالية، والذكاء الصناعي" في القمة السابعة عشرة لقادة مجموعة بريكس، التي تستضيفها ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري.

وتابع وزير الخارجية التركي: "إذا لم يتم لجم عدوان إسرائيل وتوسعها، فسيشعر العالم بآثار ذلك".

وقال وزير الخارجية التركي: "المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي محور مناقشاتنا اليوم حول التعددية. هذا الوضع يمثل أزمة خطيرة في ما يتعلق بشرعية المؤسسات المسؤولة عن ضمان السلام والأمن الدوليين".

وأكد فيدان أن التراجع عن التعددية ليس "خياراً متاحاً"، مشيراً إلى أنها تعتبر "القوة الدافعة للتقدم"، وأنها أثرت في الحياة اليومية، من الطيران المدني إلى أنظمة الصحة، ومن التجارة العادلة إلى المعايير في المجال الرقمي.

وشدّد فيدان على أنّ تركيا ركزت جهودها على الحلول السلمية وخفض التوتر، وأكد استعدادها لدعم السلام الدائم في المنطقة بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية التركي: "مع توجه العالم نحو التعددية القطبية، أصبحت الحوكمة العالمية للذكاء الصناعي أولوية بالغة الأهمية. ومن الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تحول الذكاء الصناعي إلى أداة جديدة للهيمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 193 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة مجموعة "بريكس" يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بريكس" تأسست عام 2006 بالبرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011 لتتحول إلى "بريكس"، وهي منصة دولية للتشاور والتعاون.

وفي أغسطس/آب 2023، انضمت إلى المجموعة مصر وإثيوبيا والإمارات وإيران في إطار التوسعة، بينما أعلنت البرازيل، التي تترأس الدورة الحالية، في يناير/كانون الثاني 2025، عن انضمام إندونيسيا أيضاً.

ولا تمتلك "بريكس" أمانة عامة، بل تُدار أعمالها من الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية ومدتها عام واحد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us