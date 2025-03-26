الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
أطباء بلا حدود: إسرائيل تتعمد منع وصول المياه إلى غزة عبر قطع الكهرباء والوقود
قالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تمنع فعلياً الوصول إلى المياه في قطاع غزة من خلال قطع الكهرباء والوقود، داعيةً إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.
أطباء بلا حدود: إسرائيل تتعمد منع وصول المياه إلى غزة عبر قطع الكهرباء والوقود
طفلة من خان يونس جنوب قطاع غزة تحمل حاوية مياه بعد ساعات من الانتظار / Reuters
26 مارس 2025

ونقلت المنظمة عن منسقة المياه والصرف الصحي في غزة، بولا نافارو، قولها: "مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات الشهداء في أيام قليلة، تواصل قوات الاحتلال حرمان سكان غزة من المياه عبر وقف الكهرباء ومنع دخول الوقود".

وأشارت إلى أن معاناة الفلسطينيين في غزة تتفاقم بسبب "أزمة المياه، إذ يضطر عديد منهم لشرب مياه غير صالحة للاستخدام، فيما يعاني آخرون من انعدام المياه تماماً".

من جانبها، قالت منسقة الفريق الطبي في غزة، كيارا لودي، إن الأمراض الجلدية التي يعاني منها الأطفال هي "نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها"، مشيرةً إلى أن طاقمها يعالج عدداً متزايداً من الأطفال المصابين بأمراض جلدية مثل الجرب، الذي يسبب معاناة شديدة، وفي الحالات المتقدمة يؤدي إلى نزيف نتيجة خدش الجلد.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن "اليرقان والإسهال والجرب" من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خان يونس (جنوب قطاع غزة)، نتيجة نقص إمدادات المياه الآمنة. وحذرت المنظمة من أن نفاد الوقود في القطاع سيؤدي إلى "انهيار كامل لنظام المياه المتبقي، ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس إلى المياه".

وتواصل إسرائيل منع دخول الوقود إلى القطاع في إطار حصارها المشدد وإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وفي 9 مارس/آذار، قرر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فوراً"، بعدما كانت إسرائيل تزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.

وطالبت المنظمة إسرائيل برفع الحصار "اللا إنساني" المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها بصفتها قوة احتلال. كما دعت إلى "استعادة فورية للهدنة، والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه، لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح".

وفي تعليق سابق له، قال محمد ثابت، مدير الإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، إن إسرائيل كانت تزود القطاع بخمسة ميغاوات من الطاقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كانت تُستخدم فقط لتشغيل محطة تحلية المياه، وذلك بفضل تدخل مؤسسات دولية وأممية، حتى 9 مارس/آذار.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع غزة دماراً واسعاً طال مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل جزئي أو كلي، حيث خرج أكثر من 85% من هذه المرافق عن الخدمة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع سلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ومنذ استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار حتى الثلاثاء، استُشهد 792 فلسطينياً وأُصيب 1663 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 124 ألف شخص نزحوا مجدداً بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أُصدرت أوامر إخلاء جديدة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنفذ إسرائيل وبدعمٍ أمريكي مطلق، عمليات إبادة جماعية في غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 163 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

ويعد هذا التصعيد، الذي جاء بتنسيق كامل مع واشنطن حسبما أعلنت تل أبيب، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، بدء المرحلة الثانية من الاتفاق تحت ضغط المتطرفين في حكومته.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us