ونقلت المنظمة عن منسقة المياه والصرف الصحي في غزة، بولا نافارو، قولها: "مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات الشهداء في أيام قليلة، تواصل قوات الاحتلال حرمان سكان غزة من المياه عبر وقف الكهرباء ومنع دخول الوقود".

وأشارت إلى أن معاناة الفلسطينيين في غزة تتفاقم بسبب "أزمة المياه، إذ يضطر عديد منهم لشرب مياه غير صالحة للاستخدام، فيما يعاني آخرون من انعدام المياه تماماً".

من جانبها، قالت منسقة الفريق الطبي في غزة، كيارا لودي، إن الأمراض الجلدية التي يعاني منها الأطفال هي "نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها"، مشيرةً إلى أن طاقمها يعالج عدداً متزايداً من الأطفال المصابين بأمراض جلدية مثل الجرب، الذي يسبب معاناة شديدة، وفي الحالات المتقدمة يؤدي إلى نزيف نتيجة خدش الجلد.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن "اليرقان والإسهال والجرب" من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خان يونس (جنوب قطاع غزة)، نتيجة نقص إمدادات المياه الآمنة. وحذرت المنظمة من أن نفاد الوقود في القطاع سيؤدي إلى "انهيار كامل لنظام المياه المتبقي، ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس إلى المياه".

وتواصل إسرائيل منع دخول الوقود إلى القطاع في إطار حصارها المشدد وإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وفي 9 مارس/آذار، قرر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فوراً"، بعدما كانت إسرائيل تزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.

وطالبت المنظمة إسرائيل برفع الحصار "اللا إنساني" المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها بصفتها قوة احتلال. كما دعت إلى "استعادة فورية للهدنة، والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه، لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح".

وفي تعليق سابق له، قال محمد ثابت، مدير الإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، إن إسرائيل كانت تزود القطاع بخمسة ميغاوات من الطاقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كانت تُستخدم فقط لتشغيل محطة تحلية المياه، وذلك بفضل تدخل مؤسسات دولية وأممية، حتى 9 مارس/آذار.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع غزة دماراً واسعاً طال مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل جزئي أو كلي، حيث خرج أكثر من 85% من هذه المرافق عن الخدمة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع سلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ومنذ استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار حتى الثلاثاء، استُشهد 792 فلسطينياً وأُصيب 1663 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 124 ألف شخص نزحوا مجدداً بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أُصدرت أوامر إخلاء جديدة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنفذ إسرائيل وبدعمٍ أمريكي مطلق، عمليات إبادة جماعية في غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 163 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

ويعد هذا التصعيد، الذي جاء بتنسيق كامل مع واشنطن حسبما أعلنت تل أبيب، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، بدء المرحلة الثانية من الاتفاق تحت ضغط المتطرفين في حكومته.