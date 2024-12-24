اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بشن هجمات على الأراضي السورية، في مسعى لتعتيم الثورة السورية وتخيب آمال الشعب السوري. وأعرب أردوغان عن ضرورة انسحاب الاحتلال من سوريا، مؤكداً أن ذلك يجب أن يحدث عاجلاً أو آجلاً.

في سياق متصل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه عملية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في غزة، زاعماً أنه كان يهدف إلى اغتيال أحد المسؤولين الأمنيين في حركة حماس. وقد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، مما أثار موجة من الإدانة والتنديد.

وفي ختام تصريحاته، أعلن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 134 رجلاً و73 امرأة، ومعظمهم من كبار السن المتهمين بممارسة السحر، قد قُتلوا خلال عمليات إعدام جماعية نفذتها عصابة وارف جيرمي في هايتي خلال أقل من أسبوع. هذه الأعمال تمثل انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان وتستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.