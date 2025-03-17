الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
بين غضب مسؤوليين وترحيب اليمين المتطرف.. رئيس الشاباك يرفض الاستقالة ويطالب بلجنة تحقيق تشمل نتنياهو
رفض رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، اليوم الاثنين، الاستقالة وطرَح شروطاً لإنهاء خدماته، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل والإخفاق في إدارة الملف الأمني.
بين غضب مسؤوليين وترحيب اليمين المتطرف.. رئيس الشاباك يرفض الاستقالة ويطالب بلجنة تحقيق تشمل نتنياهو
رئيس الشاباك يرفض الاستقالة ويطالب بلجنة تحقيق تشمل نتنياهو / Reuters
17 مارس 2025

وفي بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد بار أنه سيستمر في منصبه حتى تُنجَز مهمة إعادة جميع الأسرى. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق شاملة تشمل كل الأطراف، بما في ذلك السياسيون والحكومة ورئيس الوزراء، معتبراً أن ذلك أمر ضروري لحماية الأمن العام.

وأوضح بار أن استقالته لا تتعلق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكن التحقيقات أظهرت أن السياسات الحكومية خلال العام الماضي كانت وراء الفشل الأمني. كما أشار إلى أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتعارض مع القانون والمصلحة العامة.

وقال بار إنّ الجمهور يجب أن يعرف الأسباب التي أدت إلى انهيار مفهوم الأمن في إسرائيل، مضيفاً أن التحقيق كشف عن تجاهل سياسي طويل الأمد لتحذيرات جهاز الشاباك.

من جهته، أعلن مكتب نتنياهو أنه قرر إقالة بار، وأشار إلى أنه سيعرض القرار على الحكومة. كما أفادت القناة 12 العبرية بأن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ تمهيداً لاتخاذ القرار.

وفي تطور آخر، قررت الشرطة الإسرائيلية استدعاء الرئيس السابق للشاباك، نداف أرغمان، للتحقيق بناءً على شكوى من نتنياهو الذي اتهمه بتجاوز الخطوط الحمراء. 

وفي ردود الفعل على قرار نتنياهو، قالت المستشارة القضائية للحكومة إنّ إقالة بار غير قانونية، فيما اعتبرت المعارضة أن طريقة إقالته تعكس فقدان نتنياهو السيطرة على الأوضاع. وأكد زعيم المعارضة يائير لبيد أن قرار الإقالة غير مسؤول وسيُطعَن فيه أمام المحكمة العليا.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إنّ إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا باستقالة نتنياهو، وأكد أن القادة العسكريين والاستخبارات فشلوا في تحمّل المسؤولية، فيما يتهرب نتنياهو من مسؤولياته.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس الشاباك السابق يعقوب بيري، الاثنين، قوله إنّ “منصب رئيس الشاباك ليس قائماً على الثقة.. ونتنياهو يريد التخلص من جميع الحراس والتصرف منفرداً”.

وعلّق رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان على إقالة رئيس الشاباك قائلاً: “حذرت منذ 9 سنوات من أن إسرائيل تنحدر نحو الديكتاتورية. الحكومة تريد أن تمنح نفسها الحق في فعل ما تشاء بناءً على أوامر شخص فاسد، ونتنياهو يظن أنه حاكم أعلى يفعل ما يشاء”.

وفي المقابل، رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار الإقالة، مشيراً إلى أنه كان يطالب بها منذ فترة طويلة، فيما اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة كانت خطوة ضرورية وكان على بار الاستقالة قبل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين نتنياهو والشاباك قد تفاقمت بعد انتقاد رئيس الحكومة لنتائج تحقيق الشاباك في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أقر الشاباك بفشله في تقييم قدرات حماس ولام نتنياهو على السياسات التي قادها.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us