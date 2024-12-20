أصدر قادة مجموعة الثماني بيانًا ختامياً بعد انتهاء أعمال القمة التي عُقدت في القاهرة، حيث أعربوا عن ترحيبهم بقبول أذربيجان كعضو كامل في الاجتماع. وشارك في القمة التي شهدت أجواء من التعاون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من القادة الآخرين.

في سياق موازٍ، أصدرت كتائب القسام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق تليغرام يظهر قنص أحد الجنود الإسرائيليين في منطقة التوام الواقعة شمالي مدينة غزة. وتستمر الكتائب في القيام بعمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يبرز التصعيد المستمر في المنطقة.

كما أبدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إشادته بدور تركيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للخطوات التركية في سوريا. واعتبر ستارمر أن انهيار نظام البعث السوري كان حدثًا غير متوقع في ظل التطورات الراهنة، مما ينعكس على المشهد السياسي الإقليمي بشكل عام.

تأتي هذه الأحداث في وقت تعاني فيه المنطقة من توترات متعددة، مما يستدعي تعاونًا دوليًا مكثفًا للحد من النزاعات وتحقيق الاستقرار.