الحرب على غزة
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عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في نابلس والاحتلال يواصل عدوانه بالضفة وتهجير الفلسطينيين قسراً
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفى رفيديا في مدينة نابلس تعامل مع 14 إصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينها حالتان خطيرتان، خلال اقتحامه المستمر منذ فجر الأربعاء لمخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في نابلس والاحتلال يواصل عدوانه بالضفة وتهجير الفلسطينيين قسراً
عشرات الإصابات في نابلس والاحتلال يواصل عدوانه بالضفة وتهجير الفلسطينيين قسراً / AP
10 أبريل 2025

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى 7 إصابات بالرصاص، وقدمت علاجاً ميدانياً لـ50 حالة اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع و5 حالات ضرب.

وأوضحت أن من بين المصابين 4 أطفال "إصابة (16 عاماً) برصاص حي أسفل الظهر، وإصابة (16 عاماً) برصاص حي في القدم، وإصابة (15 عاماً) برصاص مطاطي في اليد، وإصابة (16 عاماً) برصاص مطاطي في الرجل".

وتابعت أن طواقمها تمكنت من "إجلاء 19 حالة مرضية، منها 4 أطفال، لا يتجاوز أعمارهم عاماً جرى نقلهم للمستشفى". وفي بيان ثان، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت من مخيم بلاطة إلى المستشفى "إصابة لطفل ( 14 عاماً) بقنبلة غاز في الوجه".

وقال شهود عيان إن صحفيين اثنين أصيبا بحالة اختناق إثر استنشاقهما غازاً مسيلاً للدموع أطلقه جنود إسرائيليون باتجاههم خلال تغطيتهما اقتحام مخيم بلاطة.

وفجر الأربعاء، اقتحمت قوة إسرائيلية بمدرعات المخيم، وشرعت في تفتيش منازل، وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية، وفق شهود عيان. وأضاف الشهود أن الجنود أجبروا العائلات على النزوح من منازلهم قسراً إلى خارج المخيم.

من جانبها، وصفت حركة حماس، الأربعاء، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بـ"التصعيد الخطير"، داعية لهبة شعبية واسعة ضد إسرائيل. وقالت حماس، في بيان، إن "العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس، تمثل تصعيداً جديداً بعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، وامتداداً لحرب الإبادة في قطاع غزة، وعمليات التهجير المتواصلة في مدن الضفة الغربية".

وشددت على أن الشعب الفلسطيني "سيُفشل مجدداً كل محاولات العدو في ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة، وبخاصة في مخيماتها الصامدة". وأضافت حماس: "لن تنجح هذه الجرائم في كسر إرادة شعبنا، أو ثنيه عن الدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت عائلات على إخلاء منازلها في الحي الشرقي بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وفجر الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة الغربية من بينها بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، ومنطقة نمرة في الخليل جنوبي الضفة الغربية، وبلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله حيث اعتقلت عدداً من الفلسطينيين فيها.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح عند حاجز عسكري في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمالي الضفة الغربية. وتحذر السلطة الفلسطينية من أن هذا العدوان يأتي ضمن تحركات تل أبيب لضم الضفة الغربية رسمياً إلى إسرائيل، ما يعني تقويض إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و800 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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