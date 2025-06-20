رافق الوزير في زيارته، اليوم الجمعة، كل من رئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك، وقائد القوات البرية الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، حيث عُقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع قادة الوحدات التابعة للجيش الثاني، جرى خلاله تقييم سير العمليات الجارية والتوجيه بشأن المهام المقبلة.

وقال الوزير غولر في كلمته إن تركيا حققت نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد، مشيراً إلى أن التهديد الإرهابي جرى إخراجه من أجندة الدولة.

وأضاف: "نواصل حماية حدودنا بأعلى درجات الأمن، وبلغنا مرحلة تاريخية جعلت تنظيم PKK يقترب من إعلان التخلي الكامل عن السلاح".

ودعا غولر جميع الأذرع التابعة للتنظيم، داخل وخارج البلاد، وبمختلف تسمياتها، إلى الالتزام بقرار الحل، والابتعاد عن أي تصرفات أو تصريحات قد تُفسد المسار القائم.

في سياق آخر، تطرّق وزير الدفاع إلى التصعيد الإقليمي، محذراً من أن الهجمات الإسرائيلية الممتدة من غزة إلى لبنان، التي طالت مؤخراً إيران، قد تجرّ المنطقة إلى فوضى أكبر، وأكد أن تركيا تعتمد سياسة أمنية استباقية لحماية مصالحها.

وأضاف: "نحن في وزارة الدفاع في حالة استعداد تام ونتخذ جميع التدابير لمواجهة أي طارئ أو سيناريو محتمل، ونعرف تماماً مسؤولياتنا تجاه شعبنا".

ومنذ 13 يونيو/حزيران تشن إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

