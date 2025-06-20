تركيا
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وزير الدفاع التركي: PKK يقترب من نهايته ونُحذر من التصعيد الإسرائيلي ضد إيران
أكد وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، خلال زيارته التفقدية لقيادة الجيش الثاني في ولاية ملاطية التركية، أن تنظيم PKK الإرهابي بات على وشك التخلي عن السلاح، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرار الحل دون تأخير، وتجنب أي استفزازات قد تعرقل هذه المرحلة.
وزير الدفاع التركي: PKK يقترب من نهايته ونُحذر من التصعيد الإسرائيلي ضد إيران
غولر من ملاطية: نتابع عن كثب قرار PKK ونحذر من التصعيد الإسرائيلي ضد إيران / AA
20 يونيو 2025

رافق الوزير في زيارته، اليوم الجمعة، كل من رئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك، وقائد القوات البرية الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، حيث عُقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع قادة الوحدات التابعة للجيش الثاني، جرى خلاله تقييم سير العمليات الجارية والتوجيه بشأن المهام المقبلة.

وقال الوزير غولر في كلمته إن تركيا حققت نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد، مشيراً إلى أن التهديد الإرهابي جرى إخراجه من أجندة الدولة.

وأضاف: "نواصل حماية حدودنا بأعلى درجات الأمن، وبلغنا مرحلة تاريخية جعلت تنظيم PKK يقترب من إعلان التخلي الكامل عن السلاح".

ودعا غولر جميع الأذرع التابعة للتنظيم، داخل وخارج البلاد، وبمختلف تسمياتها، إلى الالتزام بقرار الحل، والابتعاد عن أي تصرفات أو تصريحات قد تُفسد المسار القائم.

في سياق آخر، تطرّق وزير الدفاع إلى التصعيد الإقليمي، محذراً من أن الهجمات الإسرائيلية الممتدة من غزة إلى لبنان، التي طالت مؤخراً إيران، قد تجرّ المنطقة إلى فوضى أكبر، وأكد أن تركيا تعتمد سياسة أمنية استباقية لحماية مصالحها.

وأضاف: "نحن في وزارة الدفاع في حالة استعداد تام ونتخذ جميع التدابير لمواجهة أي طارئ أو سيناريو محتمل، ونعرف تماماً مسؤولياتنا تجاه شعبنا".

ومنذ 13 يونيو/حزيران تشن إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
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