الحرب على غزة
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بينها إطلاق نار واحتجاز وتدمير منازل.. إسرائيل ترتكب في شهرٍ 80 انتهاكاً ضد صحفيين فلسطينيين
ارتكبت إسرائيل نحو 80 انتهاكاً بحق الصحفيين بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال أبريل/نيسان الماضي، وفق بيان لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أمس الخميس.
بينها إطلاق نار واحتجاز وتدمير منازل.. إسرائيل ترتكب في شهرٍ 80 انتهاكاً ضد صحفيين فلسطينيين
استشهاد 217 صحفيا في غزة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على القطاع / AFP
16 مايو 2025

وأوضحت النقابة أن الانتهاكات شملت 4 حالات إطلاق نار تجاه طواقم صحفية، وتدمير 3 منازل لعائلات صحفيين، واعتقال 4، والاعتداء بالضرب على 5.

كما شملت، وفق البيان، 25 حالة احتجاز ومنع الطواقم من التغطية، وتعرض 11 صحفياً للغاز السامّ المسيل للدموع، إلى جانب التهديد والتحريض والشتم واقتحام المنازل ومحاكمة صحفيين واعتقالهم.

وشدّدَت النقابة على "ضرورة توفير حماية للصحفيين الفلسطينيين، وسط استمرار الاستهداف بالقتل والملاحقة".

وأشارت إلى "إمعان منظومة الاحتلال الإسرائيلي بالقتل عبر الصواريخ وأشكال البارود كافة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من الزملاء الصحفيين في قطاع غزة خلال الشهر الماضي".

وأفادت بأن "عدد الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال منذ بداية العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى نهاية أبريل/نيسان 2025، وصل إلى 212 شهيداً وشهيدة".

وأمس الخميس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان، "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 217 بعد استشهاد الصحفي أحمد أنور عبد الهادي الحلو، الذي يعمل في مجال التصميم والمونتاج بشبكة قدس الإخبارية".

وأدان المكتب "استهداف وقتل واغتيال إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، ودعا المؤسسات الحقوقية والصحفية في العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد صحفيي غزة".

وأعلن المكتب لاحقاً استشهاد الصحفي حسن سمور خلال قصف إسرائيلي استهدفه مع أفراد عائلته بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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