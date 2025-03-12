تركيا
2 دقيقة قراءة
أردوغان يأمل استجابة روسيا لوقف إطلاق النار بأوكرانيا.. وبولندا تعرض على تركيا لعب "دور فعّال"
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن توافق روسيا على اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيداً بقبول الأخيرة للاتفاق عقب المباحثات التي أجريت بين كييف وواشنطن.
أردوغان يأمل استجابة روسيا لوقف إطلاق النار بأوكرانيا.. وبولندا تعرض على تركيا لعب "دور فعّال"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في أنقرة / AA
12 مارس 2025

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بالمجمع الرئاسي في أنقرة: "نرى أن قبول أوكرانيا وقف إطلاق النار في محادثاتها مع الولايات المتحدة أمر إيجابي ونأمل أن تستجيب روسيا أيضاً بشكل بنّاء".

وأضاف: "موقف تركيا واضح للغاية حول هذه الحرب، نريد من جارتَينا إنهاء الحرب عبر سلام عادل".

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن تركيا وبولندا حليفتان رئيسيتان على الجناحين الشرقي والجنوبي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتقودان أكبر قوتين بريتين داخل الحلف في أوروبا.

وأكد أن تركيا عازمة على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار مع بولندا إلى 15 مليار دولار.

كما أشار أردوغان إلى أن عضوية تركيا الكاملة هي السبيل الوحيد أمام الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون خسارة قوته ومكانته، مضيفاً أن “انضمام تركيا بشكل كامل إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ذا نتائج إيجابية لكلا الطرفين”.

بدوره، عرض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على تركيا لعب دور فعال في بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك: "عرضت على تركيا أن تلعب دوراً فعالاً في بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا".

كما أضاف: “لتركيا دور فعال في المنطقة وبلغت مرتبة متقدمة في الصناعات الدفاعية”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت أوكرانيا أنها مستعدة لدعم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً مع روسيا، وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “إن مسؤولين أمريكيين سينقلون المقترح إلى روسيا”.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us