وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بالمجمع الرئاسي في أنقرة: "نرى أن قبول أوكرانيا وقف إطلاق النار في محادثاتها مع الولايات المتحدة أمر إيجابي ونأمل أن تستجيب روسيا أيضاً بشكل بنّاء".

وأضاف: "موقف تركيا واضح للغاية حول هذه الحرب، نريد من جارتَينا إنهاء الحرب عبر سلام عادل".

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن تركيا وبولندا حليفتان رئيسيتان على الجناحين الشرقي والجنوبي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتقودان أكبر قوتين بريتين داخل الحلف في أوروبا.

وأكد أن تركيا عازمة على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار مع بولندا إلى 15 مليار دولار.

كما أشار أردوغان إلى أن عضوية تركيا الكاملة هي السبيل الوحيد أمام الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون خسارة قوته ومكانته، مضيفاً أن “انضمام تركيا بشكل كامل إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ذا نتائج إيجابية لكلا الطرفين”.

بدوره، عرض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على تركيا لعب دور فعال في بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك: "عرضت على تركيا أن تلعب دوراً فعالاً في بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا".

كما أضاف: “لتركيا دور فعال في المنطقة وبلغت مرتبة متقدمة في الصناعات الدفاعية”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت أوكرانيا أنها مستعدة لدعم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً مع روسيا، وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “إن مسؤولين أمريكيين سينقلون المقترح إلى روسيا”.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.