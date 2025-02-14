سياسة
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قبل جولته للمنطقة.. روبيو: واشنطن منفتحة على مقترحات عربية بشأن غزة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس أنّ واشنطن منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة، وذلك في سياق رغبة الرئيس دونالد ترمب السيطرة على القطاع بعد تهجير سكّانه منه، في خطة
قبل جولته للمنطقة.. روبيو: واشنطن منفتحة على مقترحات عربية بشأن غزة
ماركو روبيو ودونالد ترمب في البيت الأبيض بواشنطن / صورة: Reuters (Reuters)
14 فبراير 2025

وأعرب روبيو، الذي يستعدّ لبدء أول جولة شرق أوسطية له، عن أمله في مناقشة هذه المقترحات في السعودية والإمارات وإسرائيل، الدول الثلاث التي سيزورها في إطار هذه الجولة.

وقال روبيو، في مقابلة إذاعية: "في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة، وهم (الدول العربية) لا يحبّونها، هي خطة ترمب.. لذلك، إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نأمل أن تكون لديهم خطة جيّدة حقاً لتقديمها إلى الرئيس (ترمب)".

وتابع روبيو قولاً إنّ "كلّ هذه الدول تتحدّث عن مدى اهتمامها بالفلسطينيين، لكن لا أحد منها يريد استقبالهم. لم يفعل أيّ منها أيّ شيء من أجل غزة من هذا المنظور"، على حد تعبيره.

ودعا ترمب لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، خاصة مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان ودول أخرى ومنظمات إقليمية وغربية.

ولاقى مخطط ترمب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، بينما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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