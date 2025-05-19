سياسة
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الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة العطرون الاستراتيجية من "الدعم السريع" وتكبيدها خسائر فادحة
أعلنت سلطات إقليم دارفور السوداني أمس الأحد، استعادة الجيش السيطرة على منطقة العطرون الاستراتيجية من قبضة "قوات الدعم السريع"، بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
الجيش السوداني يعلن استعادة منطقة العطرون الاستراتيجية من "الدعم السريع" وتكبيدها خسائر فادحة
الجيش السوداني يحقق تقدماً ميدانياً بارزاً باستعادة العطرون من الدعم السريع / Reuters
19 مايو 2025

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في تدوينة عبر فيسبوك، إن "القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة (للحركات المسلحة) تحقق انتصارات عظيمة بتحرير منطقة عطرون الاستراتيجية من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية".

من جانبها، أفادت القوة المشتركة للحركات المسلحة في بيان "بفخر واعتزاز بتحرير منطقة العطرون الاستراتيجية في صحراء شمال دارفور من قبضة مليشيات الدعم السريع".

وأضاف البيان: "جاء هذا الإنجاز العظيم نتيجة عملية عسكرية دقيقة ومنسقة، نفذتها قواتنا بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية، إذ جرى تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وتتمتع منطقة العطرون بموقع استراتيجي، حيث تقع في أقصى شمال ولاية شمال دارفور، على طريق حيوي يربط بين الولاية الشمالية وشمال دارفور، ويمتد باتجاه المربع الحدودي الذي يجمع السودان بمصر وليبيا وتشاد.

وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع عن استيلائها على العطرون، بعد مواجهات مع الجيش والقوة المشتركة.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى في السودان، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور.


مصدر:TRT Arabi
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