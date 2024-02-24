سياسة
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حماس متمسكة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
في أخبارنا لهذا اليوم.. حماس تتمسك بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والاحتلال يضع شروطه، وعاصفة ثلجية تخيم على ست دول عربية
دقائق الذروة / TRT Global
24 فبراير 2024

تمسكت حركة حماس بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مستبعدةً إجراء أي محادثات مع إسرائيل عبر الوسطاء دون ذلك. يأتي هذا بينما يواصل الاحتلال تعطيل الإفراج عن الدفعة السابعة باتفاق تبادل الأسرى إلى أجل غير مسمى حتى ضمان إطلاق سراحهم دون مراسم يصفها بأنها "مهينة".

وفي تركيا، جدد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ثقته برئيس البلاد رجب طيب أردوغان، عبر إعادة انتخابه رئيساً للحزب للمرة التاسعة، حيث تعهد الرئيس بمواصلة خدمة الشعب التركي.

وفي سياق آخر، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم الرابع من مارس/آذار المقبل، وتهدف القمة إلى رفض مخطط التهجير الإسرائيلي، الذي تبنته الإدارة الأمريكية، وتقديم طرح عربي عام بديلاً له.

من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انتقاده للمسؤولين عن الحرب الروسية-الأوكرانية، قائلاً: "لقد طفح الكيل"، مشيراً إلى مرور ثلاثة أعوام على شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، على حد تعبيره.

ختاماً، شهدت سلطنة عمان وقطر والكويت والسعودية، ومصر والعراق، أجواء مناخية غير مستقرة بين باردة وعاصفة، فيما أدى تساقط الثلوج في محافظات عراقية إلى تعطيل الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء.

مصدر:TRT Arabi
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