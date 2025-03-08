ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين كنديين قولهم إنّ بعض الجرحى حالته حرجة.

وقالت الشرطة الكندية إنّ المهاجم لا يزال طليقاً، دون الإفصاح عن هويته أو دوافع الهجوم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الواقعة.

من جانبها قالت عمدة تورنتو أوليفيا تشاو، في منشور على منصة إكس: "أشعر بقلق عميق لسماع تقارير عن إطلاق نار في حانة في سكاربورو" شرق وسط مدينة تورنتو.

وأضافت أن رئيس شرطة المدينة أكد لها أن "كل الموارد اللازمة قد نُشرَت"، وأن التحقيق في الحادث مستمر.

شهدت حوادث العنف المسلح في كندا ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مما أثار جدلاً حول تشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة.