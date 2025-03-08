سياسة
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السلطات الكندية تعلن إصابة 12 شخصاً بحادثة إطلاق نار قرب حانة في تورنتو
أعلنت السلطات الكندية إصابة 12 شخصاً، مساء أمس الجمعة، جرّاء حادثة إطلاق نار في حانة بمدينة تورنتو.
السلطات الكندية تعلن إصابة 12 شخصاً بحادثة إطلاق نار قرب حانة في تورنتو
(المصدر:CTV) الشرطة الكندية وفرق الإسعاف في مكان إطلاق النار بسكاربورو قرب تورنتو / Reuters
8 مارس 2025

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين كنديين قولهم إنّ بعض الجرحى حالته حرجة.

وقالت الشرطة الكندية إنّ المهاجم لا يزال طليقاً، دون الإفصاح عن هويته أو دوافع الهجوم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الواقعة.

من جانبها قالت عمدة تورنتو أوليفيا تشاو، في منشور على منصة إكس: "أشعر بقلق عميق لسماع تقارير عن إطلاق نار في حانة في سكاربورو" شرق وسط مدينة تورنتو.

وأضافت أن رئيس شرطة المدينة أكد لها أن "كل الموارد اللازمة قد نُشرَت"، وأن التحقيق في الحادث مستمر.

شهدت حوادث العنف المسلح في كندا ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مما أثار جدلاً حول تشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة.

مصدر:TRT Arabi
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