ترمب يوجه ما سماه "التحذير الأخير" إلى حماس ويتنصل من اتفاق غزة ويطالب الحركة بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين "فوراً". فيما تؤكد حماس أن تصريحاته تعقد وقف إطلاق النار في غزة وتشجع الاحتلال على التملص من الاتفاق. "بلادنا ليست للبيع.. والإقليم لا يريد أن ينتمي إلى أمريكا" هكذا رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغده، على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رغبته في السيطرة على الجزيرة. مواجهات بين الأمن السوري وفلول النظام السوري المنهار أعلن الأمن الداخلي بمحافظة درعا عن سقوط قتلى ومصابين إثر وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات خارجة عن القانون في مدينة الصنمين.