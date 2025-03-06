سياسة
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ترمب يوجه ما أسماه "التحذير الأخير" لحماس
في أخبارنا لهذا اليوم.. ترمب يطالب حماس بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين فورا، وقتلى جراء اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات خارجة عن القانون في درعا
ترمب يوجه ما أسماه "التحذير الأخير" لحماس / TRT Global
6 مارس 2025

ترمب يوجه ما سماه "التحذير الأخير" إلى حماس ويتنصل من اتفاق غزة ويطالب الحركة بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين "فوراً". فيما تؤكد حماس أن تصريحاته تعقد وقف إطلاق النار في غزة وتشجع الاحتلال على التملص من الاتفاق. "بلادنا ليست للبيع.. والإقليم لا يريد أن ينتمي إلى أمريكا" هكذا رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغده، على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رغبته في السيطرة على الجزيرة. مواجهات بين الأمن السوري وفلول النظام السوري المنهار أعلن الأمن الداخلي بمحافظة درعا عن سقوط قتلى ومصابين إثر وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات خارجة عن القانون في مدينة الصنمين.

مصدر:TRT ARABI
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