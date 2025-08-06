وحسب الصحيفة، فقد رفض قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، مطالب قائد المنطقة الجنوبية، يانيف آسور، بتوسيع نطاق الضربات الجوية في غزة، خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية. وأوضحت أن الجلسة شهدت صراخاً بين الطرفين، بعدما انتقد بار "انعدام المهنية" في عدد من الهجمات التي طالبت بها القيادة الجنوبية خلال الأشهر الماضية، محذراً من تداعيات تنفيذ ضربات غير مدروسة.
وخلال الجلسة التي شارك فيها آسور عبر الفيديو من مقر القيادة في بئر السبع، صبّ جام غضبه على قيادة سلاح الجو قائلاً: "أنتم هناك في تل أبيب منفصلون عن الواقع على الأرض"، الأمر الذي دفع رئيس الأركان، إيال زامير، للتدخل وتهدئة النقاش، مطالباً آسور بعدم استخدام "أسلوب غير مقبول".
وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة آسور الهجومية "أودت بحياة مئات الفلسطينيين غير المتورطين"، حسب ما نقلت عن شهادات ضباط حضروا الجلسة.
تأتي هذه الخلافات في ظل تباين الرؤى بين المستوى العسكري والسياسي داخل إسرائيل بشأن مستقبل الحرب في غزة، إذ أبدى رئيس الأركان زامير مؤخراً رفضه توسيع العمليات أو التوجه نحو "احتلال كامل للقطاع"، مؤكداً أن الجيش بلغ حدود طاقته القصوى، داعياً إلى التوجه نحو وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الأسرى.
ومساء الاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اتخذ قراراً -بضوء أخضر أمريكي- باحتلال كامل قطاع غزة "وتوسيع العمل العسكري ضد حركة حماس" في مناطق يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين فيها.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة، بعد تعنُّت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة، أكثر من 211 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.