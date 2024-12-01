سياسة
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"فجر الحرية".. "الوطني السوي" يحرر 3 قرى من PKK/YPG الإرهابي في تل رفعت
حرر الجيش الوطني السوري المعارض، اليوم الأحد، تلة و3 قرى من إرهابيي تنظيم PKK/YPG في منطقة تل رفعت، على مطار كويرس العسكري بمحافظة حلب في إطار عملية فجر الحرية وقطع خط "تل رفعت - منبج" اللوجستي للتنظيم الإرهابي.
"فجر الحرية".. "الوطني السوي" يحرر 3 قرى من PKK/YPG الإرهابي في تل رفعت
"فجر الحرية".. "الوطني السوي" يحرر 3 قرى من PKK/YPG الإرهابي في تل رفعت / AA
1 ديسمبر 2024

وأطلق الجيش الوطني السوري عملية فجر الحرية، من أجل إفشال مخططات تنظيم "PKK/YPG" لإنشاء ممر إرهابي بين مدينتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا.


وفي إطار العملية، سيطر الجيش الوطني على تلة و3 قرى في منطقة تل رفعت. كما سيطر على مطار كويرس العسكري بمحافظة حلب في إطار عملية فجر الحرية وقطع خط "تل رفعت - منبج" اللوجستي لتنظيم "PKK/YPG".

يشار إلى أنه مع سيطرة فصائل المعارضة السورية القادمة من إدلب، على مدينة حلب طلبت قوات النظام الدعم من تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، الذي استغل ذلك ووجد أمامه مساحات بعد تقهقر قوات النظام أمام تقدم قوات المعارضة.

وفي ظل تقدم المعارضة، سلّمت قوات النظام، السبت، مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة حلب لعناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي القادمة من شرق نهر الفرات، والذي بدوره بدأ بإرسال تعزيزات من الأسلحة الثقيلة إلى المنطقة.

وسعى التنظيم الإرهابي لإنشاء ممر يصل تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب بمناطق شمال شرق سوريا، إلا أنّ هذا المخطط باء بالفشل بسبب تدخل الجيش الوطني السوري.

وبعد إطلاق عملية "فجر الحرية" تمَكن الجيش الوطني السوري بشكل خاطف من قطع طريق الرقة- حلب ليفشل معه مخطط الإرهابيين لاستكمال إنشاء الممر.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، تقدمت على إثرها قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء، وسيطرت على معظم أحياء المدينة. وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلاً عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.



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