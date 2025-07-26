وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد وديع محمد سمامرة (19 عاماً)، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل، حيث احتُجز جثمانه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية بعدة آليات عسكرية وداهمت منزل الشهيد في منطقة الباحة. وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوفا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على الشاب بالقرب من مستوطنة شمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ثم اعتقلوه وهو مصاب قبل إعلان المنطقة "عسكرية مغلقة".

وفي حادث منفصل، استشهد ربيع طقاطقة (31 عاماً) برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واحتُجز جثمانه أيضاً. وبحسَب وفا فإنّ قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند المدخل الغربي للبلدة، بدعوى حيازته سكيناً، قبل أن تعتقله، فيما أكد مسعفون أن جنود الاحتلال أغلقوا المنطقة بالكامل ومنعوا الطواقم الطبية من الوصول إليه.

في أعقاب ذلك، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب العام يوم السبت في بلدة بيت فجار، والحداد في عموم المحافظة، تنديداً بـ"جريمة الإعدام الميداني" واحتجاز جثمان الشهيد.

في تصعيد آخر، جدد مستوطنون إسرائيليون هجومهم على المواطنين الفلسطينيين في قرية كيسان شرق بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، لوفا بأن هذه المجموعات هاجمت العائلات في منطقة دير علا، وهددتهم بإخلاء منازلهم.

وكانت المنطقة قد شهدت في وقت سابق من صباح اليوم نفسه هجمات مماثلة طالت منازل المواطنين الفلسطينيين، حيث هجّروا 10 عائلات واستولوا على ممتلكاتهم، ودمروا خلايا شمسية وشبكة المياه.

ووفق المصدر نفسه، أضرم المستوطنون النار في منازل تعود إلى عائلات فلسطينية، واقتلعوا نحو 300 شتلة زيتون في المنطقة، ضمن محاولات متكررة لفرض السيطرة على أراضي القرية.

وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، أصيب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاماً برصاص حي في ساقه، أطلقه مستوطنون اقتحموا الجهة الشرقية من القرية واقتربوا من محيط روضتها، بحسَب شهود عيان تحدثوا لوفا.

وأوضح رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب الهجوم وسيرت دوريات راجلة بين منازل الأهالي، كما أغلقت المدخل الوحيد للقرية، ما عاق وصول سيارات الإسعاف، قبل أن تتمكن الطواقم الطبية لاحقاً من نقل الطفل إلى أحد مستشفيات رام الله.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 6 مواطنين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.