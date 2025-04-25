وأعلنت مصادر محلية استشهاد 12 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

وقال شهود عيان إن فلسطينياً استشهد في غارة إسرائيلية على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية أيضاً، باستشهاد أسرة مكونة من 5 أفراد، بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤويهم بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت العائلة تقيم في خيمة للنازحين بعد تهجيرها من منزلها الكائن شرق محافظة خان يونس بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

كما شن طيران الاحتلال غارتين منفصلتين استهدفتا منزلاً في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس، من دون أن يبلغ عن ضحايا.

فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المدنيين قرب مقبرة بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة، من دون تسجيل إصابات.

عشرات الشهداء

وأمس الخميس، أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 20 فلسطينياً وإصابة آخرين إثر استهداف مقاتلات إسرائيلية منزلاً مأهولاً بالنازحين بمنطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وقال الدفاع المدني إنه "ما يزال تحت الأنقاض أشخاص مفقودون يصعب انتشالهم لعدم توافر معدات الإنقاذ الثقيلة".

واستهدفت غارات إسرائيلية شققاً وخياماً تؤوي نازحين وتجمعات مدنية بمناطق متفرقة من القطاع ما أدى لاستشهاد 47 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

وفي وقت سابق أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزاً للشرطة في جباليا، عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة أصبح خارج الخدمة، بعد يوم من قصف إسرائيلي للجزء العلوي من المبنى، ما أدى إلى إتلاف وحدة العناية المركزة وتدمير نظام ألواح الطاقة الشمسية الخاص بالمنشأة.

نصف مليون نازح في شهر

وفي وصفها للوضع الحالي بغزة، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في بيان عبر منصة إكس اليوم الجمعة، إن "الملاجئ المكتظة بغزة حالتها مزرية، ومقدمي الخدمات يكافحون من أجل العمل، والموارد المتبقية على وشك النفاد جراء الحصار الإسرائيلي".

وشددت الوكالة الأممية على أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة لا تترك للفلسطينيين سوى مساحة مجزأة وغير آمنة تقل عن ثلث القطاع".

وأشارت إلى أن نحو نصف مليون فلسطيني نزحوا خلال الشهر الماضي على خلفية أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة بالقطاع.

وأمس الخميس، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً جديداً للفلسطينيين لإخلاء منطقتي بيت حانون والشيخ زايد شمالي قطاع غزة، تمهيداً لتنفيذ هجوم عليهما.

وبوتيرة شبه يومية تصدر إسرائيل سلسلة من الإنذارات بالإخلاء القسري في مناطق مختلفة بقطاع غزة، منها بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا شمالاً، إضافة إلى مدينة رفح كاملة ومناطق بمدينة خان يونس جنوباً.

وعادة لا تقتصر هجماتها على هذه المناطق، بل تستهدف المناطق التي ينزح إليها الفلسطينيون، بما فيها المدارس والمستشفيات، ما يتسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى يومياً.

ومنذ استئنافها الإبادة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1978 فلسطينياً وأصابت 5207 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع، أمس الخميس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.