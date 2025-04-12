وأجرى أردوغان لقاءً مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، داخل الفندق الذي يقيم فيه أردوغان. وعُقد اللقاء بشكل مغلق بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان وقضايا إقليمية وعالمية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أعرب عن سعادته بتطور التعاون بين تركيا والسودان يوماً بعد يوم، وأضاف أن تركيا ستقدم الدعم لإعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع في السودان بعد انتهاء النزاعات فيه.

وأكد أردوغان أن الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته أمر مهم لتركيا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومسؤولون آخرون.

رئيس وزراء بلغاريا

كما التقى الرئيس أردوغان، رئيسَ الوزراء البلغاري روزين جيليازكوف، في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان. وعُقد اللقاء بشكل مغلق، بعيداً عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومدير مكتب الرئيس حسن دوغان، وكبير مستشاري أردوغان للسياسات الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش.

رئيس وزراء جورجيا

وبحث الرئيس أردوغان، مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، خلال لقاء مغلق، العلاقات الثنائية بين بلديهما وقضايا إقليمية وعالمية.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وكوباخيدزه بحثا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين تركيا وجورجيا، وقضايا إقليمية وعالمية.

وحسب البيان، أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بأن تركيا وجورجيا سترتقيان بصداقتهما وتعاونهما في جميع المجالات إلى مستويات أفضل في الفترة المقبلة.

كما أكد رغبة تركيا في تفعيل "خط سكة حديد باكو-تبليسي-قارص" بكامل طاقته، ولفت إلى أن تركيا ستواصل دعمها وحدةَ أراضي جورجيا وسيادتها.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

رئيس الصومال

والتقى الرئيس أردوغان نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وبحث معه العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال والقضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد أردوغان، خلال اللقاء، أن تركيا تعمل على تطوير العلاقات بينها وبين الصومال وأنها سيواصل اتخاذ خطوات لزيادة التعاون بين البلدَين، وأوضح أنه يولي أهمية لتحقيق المصالحة الوطنية في الصومال من خلال الوحدة والتكاتف والتضامن، وأن تركيا ستواصل دعمها لذلك.

رئيس وزراء فلسطين

كما بحث الرئيس أردوغان، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيس أردوغان أكد، خلال اللقاء، أهمية حل الدولتين كمخرج وحيد للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وشدد أردوغان على مواصلة تركيا بذل الجهود كافة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومن أجل تحقيق سلام دائم، وجدد رفض أنقرة تهجير فلسطينيي غزة من أرضهم، ووقوفها إلى جانبهم عبر تقديم المساعدات الإنسانية.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وكبير مستشاري أردوغان للسياسات الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش.

رئيس سيراليون

وفي السياق، بحث الرئيس أردوغان مع نظيره السيراليوني يوليوس مادا بيو، علاقات البلدين وملفات إقليمية ودولية.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا وسيراليون، بالإضافة إلى ملفات إقليمية ودولية.

وأشار الرئيس أردوغان خلال اللقاء إلى أن تركيا تعمل على تطوير العلاقات مع سيراليون في جميع المجالات، وبخاصة في قطاع الصناعات الدفاعية، وأكد أن تركيا ستواصل التعاون مع الدول الإفريقية وفق مبدأ "الربح المتبادل".

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الصحة كمال مميش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري أردوغان للسياسات الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش.

مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

والتقى الرئيس أردوغان رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا سفيجانوفيتش، والعضو الكرواتي زيليكو كومشيتش والعضو البوشناقي دينيس بيتشيروفيتش على مائدة إفطار صباحي.

وجرى اللقاء الذي عُقد في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

والجمعة، انطلقت فاعليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025"، والذي يُعقد بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، وبتغطية من وكالة الأناضول بصفتها "شريكاً إعلامياً عالمياً".