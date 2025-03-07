وفي بيان نشره على منصة "تروث سوشيال"، قال ترمب: "بناءً على حقيقة أن روسيا ما زالت تضرب أوكرانيا في ساحة المعركة، فإنني أفكر في فرض عقوبات مصرفية ورسوماً جمركية واسعة النطاق على روسيا حتى يجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار والسلام".

كما دعا الرئيس الأمريكي موسكو وكييف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات "قبل فوات الأوان".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي شن هجوماً جوياً واسعاً على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو استخدمت في هذا الهجوم نحو 70 صاروخاً و200 طائرة مسيرة.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس، أن طائرات إف-16 وميراج 2000 التي قدمتها فرنسا لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي كانت في الخدمة لهذا اليوم، ونجحت طائرات الميراج بشكل خاص في اعتراض صواريخ كروز الروسية.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا عازمة على إجبار روسيا على وقف الهجمات الصاروخية من الجو والبحر، مشيراً إلى أن بلاده تسعى للسلام منذ بداية الحرب.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت الغاز والطاقة في صناعة الدفاع الأوكرانية باستخدام أسلحة بعيدة المدى ودقيقة، مؤكدةً أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.