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عقب اعتراض محكمة محلية.. ألمانيا تسعى لحكم أوروبي بشأن إعادة المهاجرين عند الحدود
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم السبت، أن بلاده تعمل من أجل الحصول على حكم من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند حدود ألمانيا، حيث تواصل حكومته الدفاع عن ضوابط الهجرة الأكثر صرامة.
عقب اعتراض محكمة محلية.. ألمانيا تسعى لحكم أوروبي بشأن إعادة المهاجرين عند الحدود
ألمانيا تسدد إجراءاتها تجاه طالبي اللجوء / AFP
7 يونيو 2025

وذكر دوبرينت في تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية أن ألمانيا ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي، تسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن هذا يحدث بعدما شككت محكمة في برلين في الأساس القانوني للرفض الأخير لدخول مهاجرين عند الحدود، مضيفاً: "سنقدم تبريراً كافياً، لكن يجب على محكمة العدل الأوروبية أن تقرر في المسألة"، مضيفاً: "أنا مقتنع بأن أفعالنا تتوافق مع القانون الأوروبي".

كانت المحكمة الإدارية في برلين قضت، يوم الاثنين الماضي، بأن إعادة 3 مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في فرانكفورت آن دير أودر في التاسع من مايو/أيار كان غير قانوني، إذ فشلت السلطات في بدء إجراءات اللجوء المناسبة، وبدلاً من ذلك أعادتهم إلى بولندا دون اتباع ما يسمى نظام دبلن للاتحاد الأوروبي.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز إعادة طالبي اللجوء دون توضيح الدولة المسؤولة عن التعامل مع طلباتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وأمس الجمعة، وصل إلى برلين طالبو اللجوء الثلاثة، وأفاد متحدث باسم سلطات ولاية برلين بأن "الأشخاص المعنيين سجلوا أنفسهم في برلين وقدموا طلبات لجوء، ويجري الآن فحص هذه الطلبات وفقاً لسيادة القانون"، مضيفاً: "لن نقدم معلومات إضافية، وذلك لأسباب تتعلق بحماية البيانات وحماية هؤلاء الأشخاص".

مصدر:TRT ARABI
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