جاء ذلك خلال كلمته اليوم السبت في ملتقى المنظومة الزراعية الرابع لبنك زراعات في إسطنبول، حيث أوضح أردوغان أن الإحصاء الزراعي سيجري بالتنسيق بين وزارة الزراعة وهيئة الإحصاء التركية.

وأوضح أردوغان أن الحكومة عازمة على تعزيز الإنتاج الزراعي وتنظيمه بما يتماشى مع التحديات البيئية والمتغيرات المناخية، مؤكداً أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحديد نوعية وكميات الإنتاج.

كما أعلن عن حزم تمويلية جديدة تهدف إلى دعم المزارعين، تتضمّن تسهيلات ائتمانية للمشاريع الزراعية الصغيرة، وتقديم قروض بشروط ميسرة للمشروعات المتعلقة بتربية الماشية، مع تيسيرات إضافية للشباب والنساء العاملين في القطاع الزراعي.

وأشار إلى رفع سقف التمويل لمشروعات تربية الأغنام ضمن برنامج "لدي أسباب كثيرة للعيش في قريتي"، مؤكداً أن الدولة تواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية ريفية شاملة.