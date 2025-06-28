تركيا
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الرئيس أردوغان يعلن إحصاء زراعياً شاملاً ويدشّن حزم تمويل جديدة لدعم المزارعين
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء أشمل إحصاء زراعي في تاريخ الجمهورية التركية اعتباراً من 1 يوليو/تموز، بهدف عمل تحديث شامل للبيانات المتعلقة بالأراضي الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية والبنية التحتية للمعدات.
الرئيس أردوغان يعلن إحصاء زراعياً شاملاً ويدشّن حزم تمويل جديدة لدعم المزارعين
الرئيس أردوغان في ملتقى المنظومة الزراعية الرابع لبنك زراعات في إسطنبول / AA
28 يونيو 2025

جاء ذلك خلال كلمته اليوم السبت في ملتقى المنظومة الزراعية الرابع لبنك زراعات في إسطنبول، حيث أوضح أردوغان أن الإحصاء الزراعي سيجري بالتنسيق بين وزارة الزراعة وهيئة الإحصاء التركية.

وأوضح أردوغان أن الحكومة عازمة على تعزيز الإنتاج الزراعي وتنظيمه بما يتماشى مع التحديات البيئية والمتغيرات المناخية، مؤكداً أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحديد نوعية وكميات الإنتاج.

كما أعلن عن حزم تمويلية جديدة تهدف إلى دعم المزارعين، تتضمّن تسهيلات ائتمانية للمشاريع الزراعية الصغيرة، وتقديم قروض بشروط ميسرة للمشروعات المتعلقة بتربية الماشية، مع تيسيرات إضافية للشباب والنساء العاملين في القطاع الزراعي.

وأشار إلى رفع سقف التمويل لمشروعات تربية الأغنام ضمن برنامج "لدي أسباب كثيرة للعيش في قريتي"، مؤكداً أن الدولة تواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية ريفية شاملة.

مصدر:TRT Arabi
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