تركيا
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ألطون: حل تنظيم PKK الإرهابي وإلقاء السلاح علامة فارقة في مسار "تركيا خالية من الإرهاب"
صرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أنه ستُتخذ التدابير والخطوات اللازمة بشكل سلس وشفاف للوصول إلى هدف "تركيا خالية من الإرهاب".
ألطون: حل تنظيم PKK الإرهابي وإلقاء السلاح علامة فارقة في مسار "تركيا خالية من الإرهاب"
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون / AA
12 مايو 2025

جاء ذلك في منشور على "إكس" الاثنين، تعليقاً على قرار تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه والتخلي عن السلاح بعد دعوة زعيمه عبد الله أوغلان.

وأوضح ألطون أن قرار حل التنظيم الإرهابي نفسه ونزع سلاحه هو مؤشر واضح على أن هدف "تركيا خالية من الإرهاب" الذي بدأ بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان قد اكتسب قوة وأحرز تقدماً كبيراً.

وذكر ألطون أن تركيا دفعت ثمناً غالياً وعانت من الشدائد وقدمت أبناءها من أجل الوطن حتى وصلت إلى هذه النقطة بعد أكثر من 40 عاماً.

وأكد أن تركيا ستواصل بكل ما أوتيت من معرفة وإمكانات وخبرات من أجل تهيئة بيئة يسودها السلام والاستقرار.

وأضاف أنه "ستُتخذ التدابير اللازمة بشكل سلس وسليم للوصول إلى هدف تركيا خالية من الإرهاب وسيجري حسم جميع الخطوات بشفافية وعناية وحزم".

ونهاية فبراير/شباط الماضي، دعا أوغلان إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـPKK وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عاماً.​​​​​​​

وفي وقت سابق الاثنين أعلن تنظيم PKK الإرهابي الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوغلان.

مصدر:TRT ARABI
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