الحرب على غزة
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إعلام عبري: مقتل 41 أسيراً في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي
أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، أن 41 محتجزاً إسرائيلياً من بين 251 في قطاع غزة، قُتلوا جراء العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أقر به الأخير عندما نشر تحقيقه حول مقتل 6 أسرى.
إعلام عبري: مقتل 41 أسيراً في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي
إعلام إسرائيلي يؤكد مقتل 41 محتجزا في غزة بنيران جيش الاحتلال / Reuters
8 مارس 2025

وذكرت الصحيفة أن "41 أسيراً إسرائيلياً قُتلوا في غزة، بعضهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على القطاع".

وأضافت أن "الخرائط العسكرية تؤكد أن موقع مقتل 6 من الأسرى على يد الجيش الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي، كان ضمن مناطق العمليات المحدودة". وأشارت إلى أن "الجيش عندما نشر تحقيقه حول مقتل الأسرى الستة، قال إنه لم يكن يعلم بوجودهم في المنطقة".

وأكدت “هآرتس” أن جيش الاحتلال "كان على علم بالخطر الذي يحدق بالأسرى عندما عمل في المنطقة التي قُتل فيها الرهائن الستة".

ولفتت إلى أنه "رغم قرار وقف نشاط الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب غزة، بسبب المخاوف على حياة الأسرى، فإنه بعد توقف ليوم واحد فقط، قرر الجيش مواصلة عملياته هناك بهدف تحديد مكان زعيم حركة حماس في القطاع غزة يحيى السنوار".

وأشارت إلى أنه "حسب مصادر أمنية إسرائيلية، تقرر أن العثور على السنوار كان أكثر أهمية من إنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين (لم يجرِ تحديد مكانه في حينه)".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أي بعد نحو عام على بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة ضد قطاع غزة، اغتيل السنوار بمدينة رفح جنوب القطاع برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يقاتل.

ورغم تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة من المسؤولية عن مقتل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة وتحميل حركة حماس مسؤولية ذلك، فإن المعارضة الإسرائيلية تحمله مسؤولية مقتل عدد كبير من الأسرى جراء عرقلته لأشهر طويلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم خوفاً من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي كان وزراء من اليمين المتطرف به يضغطون لمواصلة حرب الإبادة على غزة.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوماً، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو، مدعوماً بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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