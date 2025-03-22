سياسة
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بعد تهديد ترمب بشن "هجوم كبير".. الحوثيون: غارات أمريكية تستهدف الحديدة ومأرب
أعلنت جماعة الحوثي مساء أمس السبت، أن عدواناً أمريكياً جديداً استهدف محافظتَي الحديدة ومأرب غربيّ وشرقيّ اليمن.
بعد تهديد ترمب بشن "هجوم كبير".. الحوثيون: غارات أمريكية تستهدف الحديدة ومأرب
الجيش الأمريكي يشن غارات على اليمن / Reuters
22 مارس 2025

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين على منصة إكس، بأن "عدواناً أمريكياً جديداً استهدف بـ3 غارات جوية مطار الحديدة، ومنطقة المنظر في محافظة الحديدة" غربي اليمن.

وأضافت أن "5 غارات أمريكية أخرى استهدفت مديرية مجزر بمحافظة مأرب" شرقيّ البلاد، ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن هذه الغارات ولا الخسائر التي تسببت فيها.

والسبت الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدّد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

فيما ردّت الجماعة الخميس بأن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، إذ استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي حرب الإبادة على القطاع.

وحتى مساء الخميس رُصِدَت عشرات الغارات الأمريكية على اليمن أدّت إلى مقتل 79 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.

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