سياسة
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انطلاق المباحثات الأوكرانية-الأمريكية بشأن اتفاقية المعادن النادرة
أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الثلاثاء، انطلاق مباحثات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الاتفاقية المرتقبة للمعادن النادرة.
انطلاق المباحثات الأوكرانية-الأمريكية بشأن اتفاقية المعادن النادرة
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها / AP
1 أبريل 2025

وقال سيبيها، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني كسيستوتيس بودريس، في العاصمة كييف، إنه أطلع الأخير على محادثات وقف إطلاق النار التي استضافتها السعودية مؤخراً.

وأشار إلى القرار المتفق عليه بين روسيا وأوكرانيا بشأن وقف الهجمات على البنى التحتية للطاقة الذي اتُّخذ خلال هذه الاجتماعات.

واتهم سيبيها روسيا بمواصلة هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا على الرغم من هذا القرار، موضحاً أن هناك أضراراً لحقت بمرافق الطاقة في مناطق خيرسون وخاركيف وبولتافا الأوكرانية.

وذكر أن روسيا استهدفت صباح اليوم الثلاثاء، محطة توليد الكهرباء في خيرسون، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 45 ألف شخص.

وفي ما يخص تحضيرات اتفاقية المعادن النادرة بين بلاده والولايات المتحدة، كشف سيبيها عن أن وزارته تلقت من واشنطن في 28 مارس/آذار الماضي، مسودة جديدة للاتفاق. وأفاد بأن بلاده تحاول إعداد نص اتفاقية مناسب لكلا الجانبين.

في هذا السياق، قال: "لدينا قوانيننا الخاصة لتطوير هذا النوع من الوثائق. وبناءً على ذلك، جرى البدء في الاستعدادات للشروع في الإجراءات الداخلية اللازمة. وأؤكد أننا بدأنا مشاورات مع الجانب الأمريكي حول مسودة الاتفاق".

يُذكر أن المملكة العربية السعودية سبق أن استضافت عدداً من اللقاءات لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

كان من أبرز تلك اللقاءات التي جمعت في 18 فبراير/شباط الماضي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وكذلك لقاء بين روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
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