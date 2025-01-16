الحرب على غزة
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وقف إطلاق النار في غزة
في أخبارنا لهَذا اليوم.. أنقرة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. والخطوط الجوية التركية تبدأ رحلاتها إلى دمشق
وقف إطلاق النار في غزة / TRT Global
16 يناير 2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرحب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، ويشيد بصمود الشعب الفلسطيني. كما أكد استمرار بلاده في دعم غزة لإرساء الاستقرار فيها. في سياق متصل، استشهد ثلاثون فلسطينياً وأصيب آخرون، بينهم أطفال، جراء غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق مجدداً، اعتباراً من الثالث والعشرين من يناير، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

مصدر:TRT Global
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