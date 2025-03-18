وقال ألطون عبر حسابه على منصة إكس، تعليقاً على استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة: "بينما تصور وسائل الإعلام الغربية هذا الهجوم على أنه (مفاجئ)، إلا إننا لسنا متفاجئين من هذه المذبحة التي تتطابق تماماً مع سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

وتابع: "العالم (المتحضر) فشل باستمرار في إدانة مقتل عشرات الآلاف، ويبدو الآن (متفاجئاً) بفصل جديد من فصول الحملة الإسرائيلية المنظَّمة لقتل المدنيين الأبرياء".

كما انتقد ألطون الدعم المادي الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل، قائلًا: "من المثير للاشمئزاز أن تستمر الدول الغربية في تقديم الدعم المادي لهذا النظام الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية. فشل الغرب في فرض تكاليف على إسرائيل يُعد أمراً مروعاً، وسيعود هذا الفشل ليطاردهم عندما يتحدثون عن حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأشاد ألطون بصمود الشعب الفلسطيني، قائلًا: "إخوتنا وأخواتنا الفلسطينيون أظهروا دائماً قوة وإصراراً في نضالهم ضد الاحتلال الاستعماري. روح المقاومة لا يمكن كسرها، ولن ينحنوا أبداً أمام الظالمين. حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعلم ذلك جيداً وهي عاجزة أمام هذه المقاومة".

وشدد ألطون على أن تركيا "تُدين بأقوى العبارات الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين". وأردف: "نحيِّي إخوتنا الفلسطينيين الذين يواجهون كل الصعاب بشجاعة. يجب أن يعلموا أنهم يُلهمون الملايين حول العالم بشجاعتهم وتوقهم للحرية في مواجهة هذه المذابح المروعة التي يرتكبها نظام احتلال ضعيف وخائف".

كما أكد ألطون ضرورة وقف جرائم الحرب الإسرائيلية من خلال تحالف الإنسانية الذي دعا إليه الرئيس أردوغان بشكل متكرر، مطالباً "العالم المتحضر بأن يستعيد صوابه ويوقف هذا الجنون نهائياً من خلال محاسبة النظام الإسرائيلي والدفع نحو حل الدولتين".

وأشار إلى موقف تركيا الثابت من القضية الفلسطينية، قائلاً: "سنقف دائماً إلى جانب إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين. لن نتردد أبداً في الوقوف في وجه القسوة والقمع والاحتلال".