وقالت الدفاع الروسية عبر بيان إن "أوكرانيا شنت هجوماً على البنية التحتية لنظام خطوط الأنابيب الدولي التابع لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، في منطقة كراسنودار".

وأضافت أنه جرى صدّ الهجوم الذي نفذته طائرات من دون طيار، مشيرة إلى أن أوكرانيا نفذت أيضاً هجمات على البنية التحتية المذكورة في 17 فبراير/شباط، و19 مارس/آذار الماضيين.

وجاء في البيان "على عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الولايات المتحدة، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل متعمد".

وفي أعقاب الاتصال بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس/آذار الجاري، أفادت أنباء أن الطرفين اتفقا على وقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع صدها هجمات نفذت بوساطة 227 طائرة من دون طيار على الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.