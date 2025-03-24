سياسة
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معلنة صدّها 227 مسيّرة أوكرانية.. موسكو تتهم كييف بمواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة
اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أوكرانيا بمواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا، على الرغم من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي نقلها للولايات المتحدة الأمريكية، ببيان لوزارة الدفاع الروسية.
معلنة صدّها 227 مسيّرة أوكرانية.. موسكو تتهم كييف بمواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة
يعمل رجال الإطفاء في المنطقة عقب هجوم طائرة روسية مسيرة على كييف، أوكرانيا، / AFP
24 مارس 2025

وقالت الدفاع الروسية عبر بيان إن "أوكرانيا شنت هجوماً على البنية التحتية لنظام خطوط الأنابيب الدولي التابع لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، في منطقة كراسنودار".

وأضافت أنه جرى صدّ الهجوم الذي نفذته طائرات من دون طيار، مشيرة إلى أن أوكرانيا نفذت أيضاً هجمات على البنية التحتية المذكورة في 17 فبراير/شباط، و19 مارس/آذار الماضيين.

وجاء في البيان "على عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الولايات المتحدة، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل متعمد".

وفي أعقاب الاتصال بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في 18 مارس/آذار الجاري، أفادت أنباء أن الطرفين اتفقا على وقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع صدها هجمات نفذت بوساطة 227 طائرة من دون طيار على الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

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