أخبار العالم
2 دقيقة قراءة
ترحيب عربي وأممي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
رحبت دول عربية والأمم المتحدة السبت، بإعلان الهند وباكستان وقف إطلاق النار بينهما، بعد 4 أيام من مواجهات مسلحة بين الجارتين النوويتين كادت تتحول إلى مواجهة شاملة.
ترحيب عربي وأممي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
باكستانيون يحتفلون فوق مجسم دبابة بعد توصّل الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار / AP
10 مايو 2025

وأعلن محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية في وقت سابق السبت، أن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة للتهدئة ووقف إطلاق النار بين البلدين، مشيراً في تصريح لقناة "جيو نيوز" المحلية، إلى أن وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وتركيا شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار.

السعودية

وعقب إعلان الاتفاق، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن المملكة "تعرب عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند"، وأبدت الوزارة تفاؤلها بأن يسهم الاتفاق في "استعادة الأمن والسلم في المنطقة"، مُشِيدة بـ"تغليب الطرفين للحكمة وضبط النفس".

قطر

بدورها رحّبت قطر بإعلان وقف إطلاق النار، وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر منصة إكس، إن "هذا الاتفاق يعكس حكمة باكستان والهند وحرصهما على السلام وحل القضايا العالقة بينهما كافة عبر حوار بنَّاء يُفضِي إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة".

الإمارات

أما الإمارات فنقلت وزارة خارجيتها عن عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بالاتفاق، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في "تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا"، مُشِيداً بـ"الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الصدد".

الكويت والبحرين وعُمان

وفي بيانات منفصلة، رحّبت الكويت والبحرين وسلطنة عُمان باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين الهند وباكستان، وأعربوا عن أملهم بأن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم.

الأردن

من جهتها رحّبت وزارة الخارجية الأردنية باتفاق وقف إطلاق النار، واعتبرته خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدَّدَت على أهمية حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار.

مجلس التعاون الخليجي

من جانبه، رحّب الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بإعلان وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، وأن يكون خطوة نحو حل شامل للنزاع بين البلدين.

الأمم المتحدة

أمميّاً، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بـ"الخطوة الإيجابية" التي قد تسهم في خفض التوتر وتعزيز فرص السلام بين البلدين الجارين، وأعرب في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن أمله في أن يسهم في خلق بيئة ملائمة لمعالجة القضايا العالقة بين الطرفين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us