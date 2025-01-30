الحرب على غزة
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عملية تبادل الأسرى بغزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس يكشف أسماء المحررين، وتنصيب أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية
عملية تبادل الأسرى بغزة / TRT Global
30 يناير 2025

نشر المكتب الإعلامي لحماس قائمة بأسماء مئة وعشرة أسرى فلسطينيين مقرر أن تفرج إسرائيل عنهم اليوم، منهم اثنان وثلاثون محكوماً بالمؤبد وثمانية وأربعون من ذوي الأحكام العالية، وثلاثون طفلاً ضمن صفقة التبادل. في سياق متصل، أعلنت إدارة العمليات العسكرية بسوريا تنصيب أحمد الشرع رئيساً للبلاد للمرحلة الانتقالية، كما قررت الإدارة حل جميع الفصائل وإدماجها في مؤسسات الدولة. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بسقوط قتلى ووقف الرحلات الجوية، إثر تحطم طائرة ركاب بعد اصطدامها بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.

مصدر:Reuters
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