الحرب على غزة
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رغم سريان اتفاق غزة.. إسرائيل تعترف بإطلاق النار على فلسطينيين في القطاع
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على فلسطينيين في عدة مناطق بقطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مدعياً أنهم "شكّلوا تهديداً على قواته".
رغم سريان اتفاق غزة.. إسرائيل تعترف بإطلاق النار على فلسطينيين في القطاع
فلسطينيون عائدون إلى مناطقهم في قطاع غزة بعد سريان وقف إطلاق النار / صورة: AA (AA)
4 فبراير 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان مساء أمس الاثنين، إنه أطلق النار خلال آخر 24 ساعة (الاثنين) "لإبعاد عدد من المشتبه بهم اقتربوا وشكلوا تهديداً لقواتنا العاملة في مناطق مختلفة بقطاع غزة".

وادعى أنه "عازم على الالتزام الكامل بنود الاتفاق لإعادة المختطفين، ومستعد لأي سيناريو، وسيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أي تهديد فوري لجنوده".

وطالب الجيش سكان غزة بـ"التزام تعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة".

وفي 19 يناير/كانون الأول الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الوقت، تستمر خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر، وآخرها الأحد إصابة فلسطينيَّيْن اثنين في قصف إسرائيلي استهدف جرافة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في أثناء فتحها أحد الطرق في المنطقة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

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