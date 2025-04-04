جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، اعتبرت فيه أن هذه الدعوات تشكّل "استمراراً لنهج الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وتهويد المقدسات الإسلامية"، محذرة من "تداعيات خطيرة لهذه الممارسات المتطرفة" من المستوطنين.

وأكدت الحركة أن هذه الدعوات "لن تغيّر هوية المسجد الأقصى، ولن تضفي شرعية أو حقاً للاحتلال الإسرائيلي فيه"، مشددة على أن المسجد سيبقى إسلامياً خالصاً.

وأردفت: "نُهيب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكل السبل الممكنة، فهذا واجب الوقت، لا سيّما في هذه المرحلة الحساسة التي يصعّد فيها الاحتلال من مخططاته التهويدية الخطيرة".

كما طالبت الحركة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتلّ بـ"الحشد والنفير والرباط والحضور المكثف داخل باحات المسجد الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين ومنع إدخال القرابين أو أداء الطقوس التلمودية داخله".

يتزامن التحذير مع اقتراب "عيد الفصح" اليهودي من 12 إلى 20 أبريل/نيسان الجاري، إذ تصاعدت دعوات جماعات استيطانية لإحياء طقوس تقديم القرابين داخل المسجد الأقصى، بزعم أنه موقع "الهيكل" المزعوم.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم الأربعاء المسجد الأقصى برفقة أكثر من 24 مستوطناً، وسط حراسة أمنية مشددة، بلا إعلان مسبق عن الزيارة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن الاقتحام جاء في سياق محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى قُبيل عيد الفصح.

وتواصل السلطات الإسرائيلية فرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل ما يعتبره الفلسطينيون محاولات ممنهجة لتهويد المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية، بما في ذلك السيطرة على المسجد الأقصى.