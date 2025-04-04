الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
حماس تحذّر من "تصعيد ديني خطير" في الأقصى مع اقتراب "الفصح" اليهودي
حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجمعة، من تصعيد خطير في إطار "الحرب الدينية" التي تشنّها إسرائيل، على خلفية دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل المزعوم" الاستيطانية، لإدخال قرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى مع اقتراب عيد الفصح اليهودي.
حماس تحذّر من "تصعيد ديني خطير" في الأقصى مع اقتراب "الفصح" اليهودي
حماس: دعوات المستوطنين لذبح القرابين بالأقصى تصعيد خطير / AP
4 أبريل 2025

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، اعتبرت فيه أن هذه الدعوات تشكّل "استمراراً لنهج الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وتهويد المقدسات الإسلامية"، محذرة من "تداعيات خطيرة لهذه الممارسات المتطرفة" من المستوطنين.

وأكدت الحركة أن هذه الدعوات "لن تغيّر هوية المسجد الأقصى، ولن تضفي شرعية أو حقاً للاحتلال الإسرائيلي فيه"، مشددة على أن المسجد سيبقى إسلامياً خالصاً.

وأردفت: "نُهيب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكل السبل الممكنة، فهذا واجب الوقت، لا سيّما في هذه المرحلة الحساسة التي يصعّد فيها الاحتلال من مخططاته التهويدية الخطيرة".

كما طالبت الحركة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتلّ بـ"الحشد والنفير والرباط والحضور المكثف داخل باحات المسجد الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين ومنع إدخال القرابين أو أداء الطقوس التلمودية داخله".

يتزامن التحذير مع اقتراب "عيد الفصح" اليهودي من 12 إلى 20 أبريل/نيسان الجاري، إذ تصاعدت دعوات جماعات استيطانية لإحياء طقوس تقديم القرابين داخل المسجد الأقصى، بزعم أنه موقع "الهيكل" المزعوم.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم الأربعاء المسجد الأقصى برفقة أكثر من 24 مستوطناً، وسط حراسة أمنية مشددة، بلا إعلان مسبق عن الزيارة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن الاقتحام جاء في سياق محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى قُبيل عيد الفصح.

وتواصل السلطات الإسرائيلية فرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل ما يعتبره الفلسطينيون محاولات ممنهجة لتهويد المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية، بما في ذلك السيطرة على المسجد الأقصى.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us