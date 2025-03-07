وأُدرج موضوع إعادة عضوية سوريا إلى المنظمة على جدول أعمال الاجتماع، بفضل جهود تركيا التي تعمل على دعم عودة سوريا إلى مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب مصادر في الخارجية التركية.

واعتُمد مشروع القرار حول سوريا خلال الاجتماع بدعم تركي، ما أدى إلى إعادة عضويتها التي كانت معلّقة منذ نحو 13 عاماً.

وعقب اعتماد القرار، دُعي وزير الخارجية السوري في الحكومة الجديدة أسعد شيباني، لحضور اجتماع وزراء المنظمة، ممثلاً عن سوريا.

وعُلّقت عضوية سوريا في المنظمة في أغسطس/آب 2012، خلال القمة الاستثنائية الرابعة للمنظمة في مكة المكرمة، بعد تصاعد العنف الذي مارسه نظام الأسد ضد شعبه.